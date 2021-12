Pesquisadoras da UniFAI apresentam trabalho em Simpósio Internacional

Evento, promovido em conjunto pela UFSCar e UFTM, tratou sobre “Adolescências e Contemporaneidade”

O debate sobre a dinâmica envolvendo a proposta dos “Múltiplos Olhares” está dinamizando temas e temáticas relacionadas em todas as áreas que envolvem o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Nesta perspectiva, o “I Simpósio Internacional Adolescências e Contemporaneidade: Múltiplos Olhares”, ainda, com promoção e execução da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) por meio do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Sociedade, bem como, com a participação de pesquisadores(as) de diversas instituições, marcaram presença nesse Simpósio para que todos os olhares fossem multiplicados visando à contemporaneidade.

As atividades ocorreram nos dias 26 e 27 de novembro e mediadas pela utilização da plataforma disponibilizada pelo YouTube para uma aproximação entre todos os participantes do evento, tendo em vista que o objetivo era a promoção da reflexão sobre questões relacionadas com a proteção dos(as) adolescentes em nível global.

Alunas e professora da UniFAI

Neste contexto plural para o cenário contemporâneo mundial que se apresenta para as(os) adolescentes em tempo de pandemia, faz-se necessário estar em conexão com as novas exigências desta população mais do que especial.

As alunas do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Fernanda Cavalari e Tahirê Grabowsqui, com orientação da Prof.ª Ma. Andréa Fernandes de Araújo Gasques e resultado das atividades desenvolvidas nas práticas de estágio com a disciplina “Psicologia Educacional”, apresentaram o trabalho “Plantão Psicológico em Prática: Reflexões e Possibilidades”.

Portanto, trata-se de uma contribuição efetiva para o desenvolvimento da Pesquisa nesta área, bem como, destacando a importância da prática por meio da reflexão e das possibilidades mediadas pelo Plantão Psicológico.

Temas do Simpósio e apoio

Deve-se destacar que nesse Simpósio Internacional ocorreram diversos debates relacionados com os temas “Prevenção do suicídio nas adolescências: explorando alternativas para abordagens padrão”; “Redução de danos: uso de drogas, adolescências e juventudes”; “Adolescências e deficiências: um olhar interdisciplinar”; “Garantia de direitos na adolescência”; “Diversidade sexual na adolescência: olhar de profissionais e famílias”.

Também, do apoio ao evento do CNPq e da Fapesp, considerando que sãs instituições preocupadas com o debate que deve ocorrer sempre pelo diálogo envolvendo pesquisadores(as) do cenário internacional em tempo de pós-globalização organizacional.