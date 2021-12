Pedagogia realiza XIII Mostra de Materiais Pedagógicos e faz doação das peças

Nos dias 5 e 9 de novembro os alunos do 4º e do 6º termos do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram da XIII Mostra de Materiais Pedagógicos. A Prof.ª Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho, coordenadora do curso e responsável pela Mostra, trabalhou, nesse evento, com as disciplinas de Arte Educação e Educação Especial orientando os alunos na confecção dos materiais.

A Mostra abordou materiais desenvolvidos a partir de duas áreas temáticas da Pedagogia: “Educação Especial – Recursos Pedagógicos Adaptados e “Arte e Educação”.

Na primeira noite, dia 5, sexta-feira, os alunos do 4º termo de Pedagogia apresentaram projetos interdisciplinares voltados ao tema de Arte e Educação, desenvolvidos a partir de temáticas como artes visuais, dança, música e teatro.

“A interdisciplinaridade é movida pela integração, pela atitude de ousadia e mudança. A atividade contribui para que educandos e educadores criem uma relação de confiança e laços de afetividade entre si, além de ampliar e construir novos conhecimentos através da pesquisa”, concluiu Siomara.

A aluna do 4º termo Letícia da Silva Messias, que resgatou a história do teatro de fantoche, mostrou em sua apresentação o passo a passo. “A disponibilidade para aprender sempre e a capacidade de reinvenção, refletem na preocupação com o ensino focado na aprendizagem com significado que nos faz ter bastante orgulho do trabalho realizado”, destacou.

Na terça-feira, 9, estudantes do 6º termo apresentaram materiais pedagógicos adaptados, com objetivo de ampliar as potencialidades cognitivas do aluno e mostrar como trabalhar em uma escola inclusiva.

De acordo com a docente, são materiais que representam alternativas que facilitam a resolução de problemas funcionais vivenciados pela pessoa com deficiência, recursos que se traduzem em material escolar adaptado.

O aluno Jaime Alex Parra Martins, do 6º termo do curso, que doou seu material para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lucélia completou, dizendo que, “mesmo com poucos recursos, é possível oferecer boas alternativas para atender às peculiaridades dos educandos adaptando materiais pedagógicos. Assim, os alunos com deficiência podem contar com recursos que facilitaram em tarefas do cotidiano, recursos que podem ser utilizados tanto no ambiente escolar quanto no familiar”.

Grande parte do material exposto na XIII Mostra de Materiais Pedagógicos da UniFAI foi doado às Apaes de Adamantina e Lucélia. Outras unidades educacionais de Adamantina e cidades vizinhas também receberam uma parcela dos trabalhos.

“Agradeço aos alunos por ter trabalhado sem medir esforços para que fosse possível a concretização da XIII Mostra”, finalizou a docente responsável.