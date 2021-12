Enfermagem da UniFAI recebe visita da ETEC Eudécio Luiz Vicente

O curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) recebeu visita do Técnico de Enfermagem da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente na manhã do último dia 19, no bloco V do câmpus II.

Acompanhada pelos servidores auxiliares e técnicos da instituição, a turma de 30 alunos conheceu os laboratórios de Enfermagem e Anatomia, com seus respectivos professores.

“A visita nos espaços acadêmicos tem como objetivos apresentar os espaços físicos, laboratórios, disponibilidade de recursos humanos, materiais e facilitar a percepção do aluno no processo de ensino-aprendizagem do curso de Enfermagem da UniFAI, auxiliando-os na percepção da relação entre teoria e a prática e proporcionando uma visão dos espaços institucionais”, afirma a coordenadora do curso de Enfermagem, Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli, que planejou a ação.

A professora e coordenadora do curso Técnico em Enfermagem, Prof.ª Jerlene Luiza Poiet Sampedro, avaliou a visita como “ótima”. “Os alunos gostaram muito, as monitoras excelentes, sem contar os recursos técnicos e o espaço físico. Muito obrigada por nos proporcionar essa visita e, no que precisar, a ETEC e nós professores estamos à disposição”, diz.

Enfermagem: tradição e qualidade

O curso de Enfermagem da UniFAI tem tradição e qualidade do ensino, atuando na formação de enfermeiros ao longo de três décadas, reconhecida pela formação de profissionais capacitados para o mercado de trabalho.

“Com objetivos de formar enfermeiros competentes, criativos e empreendedores, com espírito crítico, reflexivo e questionador, capaz de utilizar eticamente as técnicas, conhecimentos e habilidades adquiridos no estudo e na prática da Enfermagem, exercendo, desta forma, a cidadania e a profissão dignamente, sendo sensível às necessidades e fragilidades humanas em todas as fases da vida, atuando com autonomia nas relações interdisciplinares nos diferentes cenários da prática profissional, visando gerir assistência, gerência, ensino, pesquisa e extensão”, ressalta a coordenadora.

Vestibular Geral 2022

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas em unifai.com.br/portal/index.php?pag=cursos&cod_curso=18 ou podem ser solicitadas via e-mail [email protected].

O ingresso na graduação para 2022 se dará por meio de análise do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições gratuitas seguem até 7 de dezembro no hotsite. Os resultados serão divulgados dia 13.