‘Cine Arte’, no Anfiteatro Fernando Paloni, apresenta filme ‘A festa de Babette’ nesta terça

Nova ação cultural traz produções cinematográficas que promovam reflexões e debates sobre comportamentos humanos

A partir desta terça-feira (30), e sempre em todo fim de mês, o projeto ‘Cine Arte’ vai apresentar produções cinematográficas diferenciadas. Mais do que proporcionar um momento de lazer, a ideia é promover a reflexão, sobre hábitos, atitudes e comportamentos humanos.

Conforme Cacá Haddad, do Cine Hos – parceiro da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina na iniciativa -, a ideia é mostrar que existe uma outra proposta cinematográfica, um caminho artístico diferenciado que propõe uma reflexão mais aprofundada a um tipo de comportamento humano que promova meditações sobre a vida com outro olhar.

“Este é o tipo de cinema que a gente está propondo com o ‘Cine Arte’, é um cinema mais voltado a reflexão, não ao entretenimento e ao divertimento, mas, sim, a reflexão dos movimentos da vida, sobre como nós nos comportamos em todos os sentidos”, disse.

E promover acesso a este trabalho diferenciado também é o objetivo da ação, que contará, ao final de cada apresentação, com debate entre os próprios participantes sobre as impressões do filme.

“Vivemos em uma sociedade massificada, com um comportamento de rebanho que nunca se viu igual. As pessoas tendem a assistir, a ler, a consumir produção cultural daquilo que a grande mídia prega. Vivemos o tempo todo cercados, no caso do cinema, de blockbusters. Isso não tem problema, é o ciclo normal da mídia, deste mercado de entretenimento que nós temos e vivemos em nosso dia a dia, muito potencializado pelas plataformas de streamers que colocam com muita facilidade para que as pessoas possam ter o entretenimento massivo em mãos. Por isso, queremos proporcionar acesso a este tipo de cinema mais reflexivo”.

A primeira produção apresentada, a partir das 19h30, no Anfiteatro Fernando Paloni, será ‘A festa de Babette’. O filme vencedor do Oscar, que se passa durante o século XIX, na Dinamarca, conta a história de Filippa (Bodil Kjer) e Martine (Birgitte Federspiel), que são filhas de um rigoroso pastor luterano.

Após a morte do religioso surge no vilarejo Babette (Stéphane Audran), uma parisiense que se oferece para ser a cozinheira e faxineira da família. Muitos anos depois, ainda trabalhando na casa, ela recebe a notícia de que ganhou um grande prêmio na loteria e se oferece para preparar um jantar francês em comemoração ao centésimo aniversário do pastor. Os paroquianos, a princípio temerosos, acabam rendendo-se ao banquete de Babette.

A apresentação é aberta ao público em geral.