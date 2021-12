ACE lançará campanha de final de ano com sorteio de vales-brindes aos consumidores do comércio local

A ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Adamantina prepara uma campanha de final de ano que premiará os consumidores com vales-brindes.

A iniciativa foi definida em recente reunião realizada pela diretoria. “Não deixaremos de fazer, mas será uma campanha modesta, porque, neste momento de início de retomada da economia local, não queremos onerar os comerciantes com despesas extras”, disse o presidente Ricardo Haddad à TV Folha Regional.

Como premiação a ACE fará o sorteio de vales-brindes junto às lojas participantes da iniciativa. E a adesão tem sido muito boa, segundo Ricardo.

Foram arrecadados até agora mais de 150 vales-brindes de diversos setores do comércio.

A ação deve ser iniciada na primeira semana de dezembro, conforme Ricardo, inclusive para coincidir com a abertura do comércio no período noturno, o que ocorre a partir do dia 13 de dezembro.

Em paralelo à campanha, a ACE também realizará a apresentação de um Presépio Vivo, cuja proposta é trabalhar a imagem da Sagrada Família (Jesus, Maria e José).