REVIVER ADAMANTINA: COLÉGIO MADRE CLÉLIA

Externato Madre Clélia Merloni – fevereiro de 1951 Dirigido pelas Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Atual ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente No dia 15 de janeiro de 1951, chegavam em Adamantina, Irmã Imaculada Gulin acompanhada das Apóstolas: Irmã Clemens Brandão, Irmã Leonísia Scrocoro e Irmã Anna Festa, sendo estas as pioneiras da nova Missão Educacional. Em fevereiro do mesmo ano iniciaram-se as aulas do Curso Primário, em regime de externato feminino, com aproximadamente 130 alunas.

Destaca-se, neste momento histórico, a generosidade dos pais da querida e saudosa Irmã Maristela de Lima; o Sr. Jamil de Lima e a Sra. Cecília Bechara Lima que doaram ao Instituto, a área para a futura construção do prédio onde mais tarde funcionaria o Educandário “Madre Clélia”. Foi assim que no dia 30 de março de 1950 foi lançada solenemente a pedra fundamental para a referida construção.