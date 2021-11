Natal Mágico tem início em Adamantina

Cerimônia contou com a entrega da estrela, que simboliza o “acender das luzes” no município

Teve início na noite de ontem (28), o Natal Mágico em Adamantina. A abertura realizada no Parque dos Pioneiros contou com uma cerimônia marcada pela emoção com a entrega da estrela, que significa o “acender das luzes”, ao prefeito Márcio Cardim pela pequena Regina Dominato de Oliveira. A partir deste momento, foi declarado aberto o período mais aguardado do ano no município.

A festividade contou ainda com uma apresentação teatral “Maria Peregrina” e do Concerto Itinerante Proac com a Banda Marcial Antônio Zocante de Presidente Epitácio que executou músicas de todos os estilos.

Marisa Cardim, presidente do Fundo Social de Solidariedade, relembrou dos momentos difíceis que todas as pessoas passaram em virtude da pandemia.

“Hoje a esperança se renova, em busca de dias melhores! Agradeço aos funcionários da Prefeitura que trabalharam incansavelmente bem como todos os secretários”, afirma.

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” fez questão de ressaltar a beleza dos enfeites, bem como o vereador Aguinaldo Galvão, que representou o Poder Legislativo Municipal.

O prefeito Márcio Cardim lembrou todas as restrições que foram impostas ao longo do ano e ressaltou a importância de tomar a vacina e que foi só a partir disso que esse momento pode ser realizado.

“Temos avançado em muitas frentes no nosso município. Uma delas, é o Parque dos Pioneiros que receberá mais investimentos com a construção de um espaço para food truck que gerará mais emprego e renda. Hoje é um dia muito importante, pois estamos retomando o Natal Mágico”, lembrou.

Além das luzes de natal que foram acesas no Parque dos Pioneiros, receberam a decoração do Natal Mágico, o Paço Municipal, praça Élio Micheloni, Parque dos Pioneiros, Rodoviária, Pontilhão da rua Joaquim Nabuco e a rotatória do Cristo.

A decoração também se estende nas avenidas Rio Branco, Capitão José Antônio de Oliveira, Adhemar de Barros e Santo Antônio, e nas ruas Osvaldo Cruz e Deputado Sales Filho.

Agora, com as luzes já acesas, o Fundo Social pede que a população colabore, mantendo os enfeites nos devidos locais que já foram instalados bem como cuidem e evitem danos.

Chegada do Papai Noel

A tradicional chegada do Papai Noel em Adamantina, ação que também integra o Natal Mágico, acontecerá no dia 13 de dezembro, data em que o comércio começará a funcionar no período noturno. Como em todos os anos, a ação é cercada de mistério.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marisa Cardim, este ano o Papai Noel receberá as crianças no espaço especialmente preparado no Paço Municipal.

“É maravilhoso ver o brilho especial nos olhos das crianças na chegada do Papai Noel. Tenho certeza de que estão ansiosas pela chegada do bom velhinho”, disse.