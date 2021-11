ConsU aprova novo curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na UniFAI

O Conselho Universitário (ConsU) aprovou, em reunião de 28 de outubro, a implantação do novo curso de graduação de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos a partir de 2022 no Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). A Resolução nº 06 do ConsU ocorreu em conformidade ao Parecer nº 002/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

O curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos é ofertado na modalidade presencial, tem 60 vagas para o período noturno, com duração de quatro semestres. O ingresso na graduação para 2022, com inscrições gratuitas, se dará por meio de análise do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),

O gestor em Recursos Humanos é um profissional que atua no planejamento, organização e execução de uma multiplicidade de atividades ligadas ao trabalhador. É responsável pelo recrutamento, treinamento, motivação, bem como o cuidado com o bem-estar no espaço laboral.

“Acima de tudo o gestor tem um papel bastante relevante em fazer com que as atividades e comportamento dos colaboradores estejam em sintonia com os objetivos da empresa ao qual ele trabalha”, afirma o Prof. Dr. Lindomar Teixeira Luiz, que integra a equipe responsável pelo projeto pedagógico junto à Prof.ª Esp. Regiane Vieira Gonçalves Dechen e Prof.ª Ma. Tania Martins de Souza.

De acordo com o docente, o curso presencial ofertado pela UniFAI irá suprir uma demanda da região da Nova Alta Paulista, que oferece apenas cursos de Ensino à Distância (EaD).

“Muitas pessoas não se adequaram à modalidade EaD. Então é uma oportunidade singular de fazer um curso presencial com qualidade. Temos uma biblioteca extremamente rica e diversificada, em livros físicos e digitais. Temos o Know How de experiência nessa área, cursos correlatos e a qualificação do corpo docente, que é um dos melhores de nossa região”, ressalta.

O gestor em RH pode atuar em pequenas, médias e grandes empresas nos Departamentos Pessoais e, também, no Terceiro Setor. Pode trabalhar em empresas terceirizadas que se especializam e oferecem serviços em RH, em empresas cuja função é ofertar capacitações e treinamento de colaborador e pode prestar consultorias.

“Esse curso foi estruturado a partir de dois grandes eixos analíticos. O primeiro grande eixo é composto por um conjunto de disciplinas que vai proporcionar ao estudante exercer especificamente seu trabalho em RH. Temos também outro conjunto de disciplinas que vai propiciar uma visão crítica acerca da vida social, do comportamento humano, da subjetividade, que contempla a dimensão humanista, como Sociologia, Antropologia e Filosofia”, detalha.

O Prof. Lindomar concedeu entrevista ao programa Adamantina em Foco da Rádio Cultura, no último dia 19, disponível em aqui.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas aqui ou podem ser solicitadas via e-mail [email protected]

As inscrições gratuitas para o Vestibular Geral 2022 seguem até 7 de dezembro no hotsite. Os resultados serão divulgados dia 13.