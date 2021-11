Autorizado o uso de área para construção de complexo esportivo

De acordo com informação confirmada ao Folha Regional, a Prefeitura de Adamantina por meio da Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) recebeu a liberação da área para a implantação de um Complexo de Atletismo que tem como meta o Projeto Olímpico. O pedido de cessão de uso foi protocolado no mês de setembro deste ano.

São expressivos 18.216 metros quadrados, localizados no fundo do Campus III da UniFAI, próximo ao trevo principal e imagem de Nossa Senhora Aparecida. A autorização para uso do imóvel, que é uma das mais privilegiadas de Adamantina, já foi dada pela Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude e também pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

“Trata-se do resgate de projeto da atual Administração Municipal. E lá é um dos poucos locais que poderia abrigar o novo complexo, dotado de pista de Atletismo e área para as mais diversas modalidades olímpicas, como Salto em Distância, Salto em Altura, Lançamento de Disco, entre outras, além de campo de futebol, arquibancada e vestiários”, justificou secretário Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’ Além dos trâmites burocráticos relacionados à área, a Prefeitura já deu início ao processo de conquista do aporte financeiro necessário para viabilizar as obras.

O projeto conta com o apoio do deputado federal Vanderlei Macris e também recebeu reconhecimento e ajuda dos vereadores adamantinenses.

“O município ainda não possui uma pista pública com tamanho oficial para prática esportiva das modalidades de Atletismo. E o momento é mais que oportuno para a promoção e investimentos no esporte local”, enfatizou o prefeito Márcio Cardim.

Para o novo projeto foi destacada a parceria entre a Prefeitura e a UniFAI, que conta com o curso de Educação Física para dar orientação eficiente e segura aos futuros atletas. Com a autorização já garantida pelos órgãos estaduais, o Município aguarda agora somente a publicação no Diário Oficial do Estado para concretizar a conquista.