Butantan prepara novo pedido à Anvisa para uso da CoronaVac em crianças

O Instituto Butantan planeja fazer um novo pedido à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de autorização para vacinar crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos com a vacina CoronaVac. A previsão é que esta segunda demanda seja encaminhada na semana que vem, ainda sem dia definido.

A Anvisa negou o primeiro pedido do laboratório paulista, feito em julho, e requisitou mais documentos que comprovassem a eficácia e segurança da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, nas crianças e adolescentes.

Desde então, em resposta ao órgão, o Butantan compartilhou novos dados de eficácia da vacina com a Anvisa, mas uma nova solicitação formal teria sido requisitada pela agência responsável pela liberação dos imunizantes no país.

Desta vez, o laboratório vai incluir novos resultados da vacinação com a CoronaVac em crianças no Chile — que ontem autorizou o uso da Coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade — e na China. Uma reunião entre chefes do Butantan e da Anvisa, que chegou a ser cancelada na última semana, deve ser remarcada nos próximos dias.