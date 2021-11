Bairros Lagoa Seca e Oiti Tipuanas receberão academias ao ar livre

Duas novas ‘Academias ao Ar Livre’ serão instaladas em bairros do município, frutos de convênio assinado entre a Prefeitura de Adamantina e a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, no valor de R$ 85.940,00, sendo R$ 80 mil de recurso estadual e R$ 5.940,00 de contrapartida municipal.

Os locais a serem beneficiados são a Lagoa Seca e o Conjunto Oiti Tipuanas.

Os pedidos que resultaram na conquista das academias são de autoria da viceprefeita Dinha Santos Gil (DEM) – na época que era vereadora – e do vereador Aguinaldo Galvão (DEM).

A emenda parlamentar é do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB). Segundo outra informação passada pela Prefeitura ao Folha Regional, o processo licitatório para aquisição e instalação dos equipamentos está sendo preparado e será aberto nos próximos dias.