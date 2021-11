ARTIGO: Província e nem tudo que reluz serve pra alguma coisa…

“Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo.” (Michel Foucault)

Sérgio Barbosa (*)

De tudo aquilo que se pode espera em terras PROVINCIANAS, talvez o inesperado possa ser mais interessante em tempo de BO.DO.QUIO com sua turma de ALOPRADOS/AS deste e do outro lado…

Também, com tal MISTURA mais do que intragável, ou seja, BOZZO com DORIA e mais o tal do PINÓQUIO, pode-se projetar que tá tudo DOMINADO de um jeito ou de outro pelas MENTES BOVINAS que continuam seguindo o BERRANTE sem mais e com muito menos…

Isso sem deixa de lado aquela tal BOMBA que até o momento, ainda, não ESTOUROU com isto e mais aquilo, porém, TODO CUIDADO É POUCO com todos/as que ficaram do lado de fora do JOGO e foram TITULARES ABSOLUTOS nestes últimos anos…

Mas, como sempre, diz o dito popular que a CASA DESABA de um jeito ou de outro, portanto, agora é esperar pra ver o que pode ocorrer nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO e Gestão do BO.DO.QUIO PROVINCIANO com sua turma de ALOPRADOS/AS…

Também, MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR em tempo de PANDEMIA, tendo em vista que muitas MENTES BOVINAS não retornaram para a SEGUNDA DOSE da VACINA, nestes ocasos patrocinados pela DESINFORMAÇÃO frente às necessidades relacionadas com a PREVENÇÃO e SOLIDARIEDADE com aqueles/as que estão seguindo todas as EXIGÊNCIAS dos PROTOCOLOS e ponto quase final…

Apesar dos PESARES deste CENÁRIO PROVINCIANO, todos/as devem fazer a sua parte para que a ECONOMIA possa recuperar na medida do possível as PERDAS desde o início da PANDEMIA, entretanto, pra que isso pode ocorrer neste TEMPO NOVO TEMPO QUE SE CHAMA HOJE, faz-se necessário que o COMPROMISSO COLETIVO seja efetivado em nome do BEM COMUM…

E tem mais, ou seja, pelo cenário em nível GLOCAL, neste caso, do GLOBAL PARA O LOCAL, uma ou mais ONDAS desta ou daquela FASE da PANDEMIA está em andamento em terras EUROPÉIAS e outros cantos do PLANETA, desta forma, a PROVÍNCIA deve continuar em ESTADO DE ALERTA para outros DESENCONTROS com os/as NEGACIONISTAS de PLANTÃO sob o COMANDO DO COISO com seus COISOS com COISAS…

Mas, cada qual com suas ESCOLHAS, tendo em vista que nestes ÚLTIMOS CINCO ANOS, este PAÍS DO FAZ DE CONTA retrocedeu 50 ANOS em todas as áreas do MERCADO, ainda, torna-se IMPOSSÍVEL recuperar tais PERDAS depois deste DESASTRE que começou com depois do GOLPE em 2.016 sob a tutela do VAMPIRO e dois anos depois, com a ELEIÇÃO patrocinada pelos famigerados FAKE NEWS e deu no que deu, todavia, EU AVISEI… O COISO… ELLE NÃO…

Na PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se registrar que FALTA DE AVISO NÃO FOI e assim por diante, porém, no sistema denominado de DEMOCRACIA, a MAIORIA escolhe quem vai COMANDAR isto ou aquilo…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]