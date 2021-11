Semanas Acadêmicas dos Cursos de “Estética e Cosmética” e “Farmácia” da UniFAI em tempo de Ação Solidária.

Neste novo tempo novo que se chama hoje, devem-se levar em consideração todas as ações que envolvem a comunidade em nível glocal, ou seja, do global para o local em tempo de Pandemia.

Entretanto, o debate envolvendo o conhecimento acadêmico deve ser o início e o meio para que fim possa atingir os seus objetivos nas atividades desenvolvidas em nível de graduação nos Cursos oferecidos pela UnifAI.

Assim, a promoção e execução das denominadas Semanas Acadêmicas pelos cursos oferecidos pela instituição, fazem parte deste cenário mediado pela busca teórica por meio da experiência profissional de quem está no Mercado.

Desta forma, ocorreram no mês de novembro, as Semanas Acadêmicas dos Cursos de “Estética e Cosmética” (4 e 6), também, de Farmácia (11, 12 e 17), portanto, foram atividades que envolveram os/as professores/as e alunos/as destes Cursos em Palestras diversas com temas e temáticas afins a formação acadêmica dos/as discentes.

Atividades diversas

Tendo em vista a formação específica dos respectivos cursos, foram realizados diversos cursos práticos “presenciais” e com palestras sincronizadas pelo sistema operacional “on-line”, haja vista que a teoria deve estar em conexão com a “práxis” para uma aproximação entre Academia e Mercado.

Estiveram participando das atividades envolvendo docentes e discentes, palestrantes convidados dos estados de São Paulo, Paraná e Espírito Santo para o Curso de Estética e Cosmética, tendo em vista o desenvolvimento dos protocolos estéticos utilizados pelos/as profissionais no Mercado.

Também, na Semana de Farmácia, foram convidados conferencistas paulistas e do estado do Mato Grosso do Sul, considerando que o conhecimento deve ser compartilhado para que o/a futuro/a Farmacêutico/a possa entrar qualificado e com habilidades de acordo com a formação acadêmica.

Ação solidária dos/as acadêmicos/as

Neste contexto plural envolvendo todas as atividades nas respectivas Semanas Acadêmicas, também, marcou presença por meio do “olhar humanístico” que se faz presente em tempo de Pandemia, dos/as alunos/as, bem como, tendo como objetivo a promoção e execução de uma Ação Solidária em benefício do “Lar dos Velhos de Adamantina”.

A Campanha ocorreu em parceria com a Pró-reitoria de Extensão da UniFAI, tendo em vista a realização desta Ação Solidária pela ProExt em diversos pontos de arrecadação de alimentos em Adamantina.

O envolvimento dos/as alunos/as dos dois Cursos, a saber: “Estética e Cosmética” e “Farmácia” demonstram que existe um interesse comum para todas as áreas acadêmicas quando o objetivo é a solidariedade ao próximo, ainda mais em tempo de Pandemia.

Farmácia, Camaleão e Caldeira

Neste mesmo conceito, ou seja, de marcar presença em atividades diversas em beneficio da comunidade adamantinense, o curso de Farmácia esteve participando da Feira Camaleão realizada no dia 14 deste mês no Parque Caldeira.

Neste evento com promoção e execução do Coletivo Camaleão, ainda, marcado pela diversidade quanto à proposta da feira, ou seja, proporcionado acesso para todos/as que compareceram no local por meio de exposição e comercialização de artesanatos e alimentação, porém, proporcionando apresentações musicais para uma aproximação comunitária.

A equipe do curso de Farmácia realizou na Feira diversas ações visando a Prevenção com a Saúde, assim, foram realizadas “Avaliações dos principais fatores de risco cardiovascular, pressão arterial, índice de massa corporal, circunferência abdominal e frequência cardíaca” para os/as interessados em participar destas ações.

Atendimentos e orientação

O resultado destas atividades proporcionaram para os/as Acadêmicos/as e professores/as responsáveis pelo apoio, os seguintes resultados, a saber: 30 atendimentos com identificação da presença de fatores de risco, nestes casos, todos/as forma orientados/as para entrarem em contato com as Unidades Básicas de Saúde, ainda, de acordo com o local de residência para realização de exames específicos e orientação médica.

De acordo com o coordenador do Curso de Farmácia da UniFAI, prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, a saber: “a participação dos acadêmicos do curso tem por objetivo a formação mais humana do profissional farmacêutico e, o mais interessante, é a inter-relação que ocorre entre os alunos dos diferentes termos do curso, ampliando a troca de conhecimento dos alunos”.