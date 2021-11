Pista de caminhada é implantada em área de lazer do Jardim Europa que também receberá iluminação

Dando continuidade ao projeto de adequação e revitalização das praças, parques e áreas de lazer do município, a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Planejamento desenvolve no Jardim Europa o projeto de construção de uma pista de caminhada.

No local foi aplicada a concretagem do piso. Depois vem a pintura do solo padronizada com as demais já feitas.

Em vídeo publicado nas redes sociais o prefeito Márcio Cardim afirmou que na área de lazer do Jardim Europa receberá implantação de iluminação, instalação de bancos e plantio de árvores.

Também na postagem o chefe do executivo destacou a pista de caminhada já construída no Campo do Marroco, que recentemente recebeu a pintura.

“Essas melhorias estão sendo executadas em várias regiões da nossa cidade com o intuito de dar mais condições de prática de atividades físicas e de lazer para a população dos dois bairros beneficiados e também dos bairros vizinhos”, disse Cardim.