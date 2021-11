Morre aos 85 anos em Adamantina o médico Dr. Luiz Fernando Guimarães

Faleceu nesta quinta-feira (25) aos 85 anos em Adamantina o médico Dr. Luiz Fernando Guimarães Santos.

Ele estava em casa e passou mal, chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, porém, acabou não resistindo e faleceu.

Seu corpo está sendo velado no Memorial Flor de Lótus, de onde saíra o cortejo para sepultamento às 16h de hoje.

Luiz Fernando Guimarães Santos era casado com a enfermeira Célia Duarte Guimarães Santos. São seus filhos: André, Luís Felipe, Luís Fernando e Érica.

Ele chegou em Adamantina em 1968, atuou na rede pública de saúde, lecionou na antiga FEO – (Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia), assumiu a direção da unidade de ensino de 1988 a 1993. Atuou até recentemente como docente da UniFAI.



Natural do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Fernando Guimarães Santos graduou-se em medicina pela Universidade do Estado passando por duas especializações, em obstetrícia e ginecologia, pela Fundação Oswaldo Cruz, a “Fiocruz”.

Ele foi homenageado no ano passado com o título de Cidadão Adamantinense, que é considerada a maior honraria conferida pela Câmara Municipal de Adamantina para aqueles que se destacam e desenvolvem atividades no município mesmo não sendo naturais da Cidade Joia.

Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Gustavo Taniguchi, lamentou a morte do médico. Amigos, familiares e pessoas de diversos segmentos também expressaram o sentimento pela partida do médico.