Fifa sorteará chaves do Mundial de Clubes na próxima segunda

A Fifa anunciou desta quarta-feira (24) que realizará o sorteio dos grupos da próxima edição do Mundial de Clubes em Zurique (Suíça), a partir das 13h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (29).

O Brasil terá um representante na competição. Ele será definido dois dias antes do sorteio, na decisão da Taça Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que será disputada em Montevidéu (Uruguai) no próximo sábado (27).

Apesar do anúncio do sorteio das chaves, o torneio, que terá como sede os Emirados Árabes, ainda não tem uma data exata de realização (a expectativa é que seja em fevereiro de 2022).

Além do representante brasileiro (campeão da Libertadores), a competição contará com a participação do Chelsea (da Inglaterra e campeão da Liga dos Campeões), do Al Hilal (da Arábia Saudita e campeão da Liga dos Campeões da Ásia), do Al Ahly (do Egito e campeão da Champions League da África), do Monterrey (do México e campeão da Champions League da Concacaf), do Auckland City (Nova Zelândia) e Al Jazira (dos Emirados Árabes e vencedor da UAE Pro League).