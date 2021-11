Equipe técnica da Prefeitura de Adamantina participa de mais encontro sobre a implantação do Poupatempo

Dando continuidade às tratativas que envolvem a instalação do Poupatempo em Adamantina, membros do Poder Executivo participaram na manhã de hoje (24) de mais uma reunião com a equipe técnica da Prodesp.

O encontro virtual tratou sobre a integração entre os sistemas do Poupatempo e da Prefeitura. Neste ambiente serão inseridos os serviços selecionados e os processos de integração, para que a validação seja finalizada. Após a validação, os serviços serão disponibilizados em ambiente digital.

No final do mês de outubro, uma reunião também foi realizada e na oportunidade, foram dadas ao município orientações sobre a montagem do layout, os serviços que serão oferecidos bem como as funções que serão atribuídas aos funcionários municipais. O Poupatempo em Adamantina funcionará no prédio do Ganha Tempo.

Relembre

O anúncio da unidade do Poupatempo em Adamantina aconteceu no último dia 28 de outubro com a presença do então governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari e dos deputados Mauro Bragato, Geninho Zuliani e prefeitos da região.

Ainda na visita, foi concedido ao município emenda de 600 mil reais para a aplicação em infraestrutura e mais a instalação de uma unidade do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista.