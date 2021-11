Eleição da nova diretoria da OAB Adamantina ocorre nesta quinta-feira; conheça as propostas das duas chapas

Nesta quinta-feira (25) a 59ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil em Adamantina faz a eleição da nova diretoria que exercerá o mandato válido por 3 anos (2022/2024).

Duas chapas concorrem ao comando da OAB local.

‘Compromisso, Trabalho e União’ é o slogan da chapa 1, que busca a reeleição com o presidente Marco Aurélio Fontana Figueiredo, e ainda, vice-presidente Renata Angélica Mozzini Silva Pinto, secretária geral Márcia Regina Balsanini Fadel, secretária adjunta Lillian Mendes Minga e tesoureiro Fabiano De Paula Fernandes.

‘Inovação e Participação’ é o slogan da chapa 2, tendo como candidato a presidente Paulo Peres, bem como vice-presidente Talita Manrique Andrade secretário geral Fernando Barusso, secretária adjunta Débora Belloni e tesoureiro Cleber Barbosa Alves.

A votação ocorrerá nos períodos da manhã e da tarde desta quinta-feira na Casa da Advocacia e Cidadania, onde também é a sede da OAB Adamantina, localizada atrás da Paróquia Santo Antônio.

A reportagem do Adamantina Net aos candidatos a pre4sidente que respondessem duas perguntas iguais como forma de apresentarem suas intenções e propostas caso seja eleito. Veja a seguir:

CHAPA 1

ADAMANTINA NET: Porque busca a presidência da OAB Adamantina?

MARCO FIGUEIREDO – Buscamos a reeleição para ultimar alguns projetos idealizados pela atual diretora que foram iniciados, mas não finalizados em razão da pandemia de Covid-19.

Fomos surpreendidos pela pandemia e diante da suspensão das atividades presenciais de modo geral, tivemos de deixar nossos projetos de lado e nos voltar quase que exclusivamente ao auxilio assistencial da classe, promovendo não só o auxílio assistencial material, propriamente dito, aos colegas mais necessitados, como também assegurando, dentro do possível, os pagamentos de certidões de honorários, alvarás e mandados de levantamento, visando minimizar o impacto financeiro aos advogados e advogadas.

Um dos projetos em especial é a edificação da sede própria da OAB local (Casa da Advocacia e Cidadania), no terreno de 1.250 m2 ao lado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já escriturado em nome da nossa Instituição, cuja doação pela Prefeitura Municipal conquistamos na atual gestão. Projetada para a nossa realidade, a nova sede irá propiciar uma melhor estrutura e acolhida aos advogados e aos cidadãos.

Além disso, destaco a motivação e o incentivo que recebi de inúmeros colegas a candidatar-me à reeleição, diante do trabalho realizado na atual gestão e da minha experiência de trabalho voluntário de mais de 20 anos de trabalho em prol da OAB, o que nos trouxe o conhecimento minucioso de sua estrutura e necessidades.

Por fim, como principal motivo, o orgulho ser advogado e pertencer à OAB e o amor pela nossa Instituição, além da satisfação de desenvolver projetos sociais e trabalhar não só em prol da classe, mas também a favor da comunidade, assegurando os seus direitos.

ADAMANTINA NET: Quais as 03 principais propostas a serem implementadas em benefício da classe caso a sua diretoria seja eleita?

MARCO FIGUEIREDO – Observo que todos os nossos projetos são calçados na realidade local, bem como em ideias concretas e executáveis, inclusive sob o aspecto legal, até porque conhecemos bem a nossa Instituição, sua estrutura e normas. Não prometemos o impossível. Assim, além dar continuidade na defesa dos Direitos e Prerrogativas dos advogados e advogadas e a manutenção da Ética e Disciplina, pretendemos: Construir a sede própria da Casa da Advocacia e Cidadania em Adamantina, tendo em vista que a Casa da Advocacia e da Cidadania de Flórida Paulista já está pronta restando apenas a finalização da mobília (suspensa a remessa durante o período eleitoral), sendo uma realidade de nossa gestão; Melhorar os canais virtuais a fim de facilitar ainda mais o contato entre a OAB e advogados, além de aprimorar a parceria que já existe com a Escola Superior da Advocacia, Escola Superior do Ministério Público, UNIFAI, no que diz respeito às palestras e cursos, ofuscados em decorrência da paralização das atividades presenciais; Desenvolver mais projetos, mediante Comissão especializada, de acolhida e incentivo à Jovem Advocacia e destaque ainda maior da Mulher Advogada e seu trabalho, além de conduzi-los à participação efetiva de nossa gestão através das comissões temáticas, o que já vem ocorrendo da gestão atual.

CHAPA 2

ADAMNANTINA NET: Por que busca a presidência da OAB Adamantina?

PAULO PERES – A busca pela presidência da OAB de Adamantina tem por principal objetivo buscar a integração de todos advogados e advogados inscritos na OAB de Adamantina por uma gestão horizontal, onde todos possam estar representandos pela diretorria. A OAB de Adamantina passa por longo período de estagnação de seus membros e sem que houvesse chapa com garra, disposição e vontade de fazer algo mais. Não estamos falando de ações sociais mas de lutar pelas prerrogativas dos advogados, de elevar a sua condição perante as autoridades constituídas. O advogado é defensor da Justiça e como tal deve zelar com o mesmo amor por sua classe. A principal proposta da chapa Inovação e Participação é unir a advocacia de Adamantina, galgando os melhores caminhos através da Seção de São Paulo para atender os interesses da classe e da subseção e não particulares.

ADAMNANTINA NET: Quais as 3 principais propostas a serem implementadas em benefício da classe caso sua diretoria seja eleita? Temos várias metas s mas, entendemos ser principais as relacionadas a:

PAULO PERES – Implementação de espaço Coworking para o jovem advogado, com até 03 anos de inscrição para atendimento dos clientes particulares. Hoje já existe essa sala mas somente restrita aos casos de assistência judiciária, o que iremos modificar com o apoio da Seção de São Paulo, caso formos eleitos; Expediente quinzenal da diretoria e seus membros, para receber os advogados e advogadas, recebendo suas proposições, reclamações e também para que não fiquem separados dos membros da diretoria, já que atualmente segue-se uma divisão entre a diretoria e os demais advogados e advogadas inscritos; Tratar dos Contingentes Processuais através da Cooperação entre a Subseção de advogados e o Poder Judiciário. Sabemos que em todo processo há dificuldades e questões de direito que podem ser resolvidas através da subseção de modo que iremos tratar de modo impessoal dos contingentes processuais, contudo, respeitando a autonomia do Poder Judiciário.