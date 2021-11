Chapa presidida por Marco Figueiredo é eleita para comandar a OAB Adamantina no triênio 2022/2024

Em votação encerrada às 17h desta quinta-feira (25), a chapa 1, liderada pelo atual presidente Marco Aurélio Fontana Figueiredo, foi a vencedora da eleição para o comando da 59ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil em Adamantina, com 191 votos. Apenas duas chapas concorreram aos cargos.

Os eleitos integravam a chapa ‘Compromisso, Trabalho e União’. E, além de Marco, fazem parte da futura diretoria a vice-presidente Renata Angélica Mozzini Silva Pinto, a secretária geral Márcia Regina Balsanini a secretária adjunta Lillian Mendes Minga e o tesoureiro Fabiano de Paula Fernandes.

A votação foi realizada nos períodos da manhã e da tarde, na Casa da Advocacia e Cidadania, onde também é a sede da OAB Adamantina.

O novo mandato será válido por 3 anos, portanto, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

Em contato com a reportagem do Folha Regional, o presidente reeleito revelou que buscou a recondução para concluir alguns projetos idealizados e iniciados pela atual diretora, mas, em razão da pandemia de Covid-19, não puderam ser finalizados.

“Um dos projetos em especial é a edificação da sede própria da OAB local (Casa da Advocacia e Cidadania), no terreno de 1.250 m2 ao lado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já escriturado em nome da nossa Instituição, cuja doação pela Prefeitura Municipal conquistamos na atual gestão. Projetada para a nossa realidade, a nova sede irá propiciar uma melhor estrutura e acolhida aos advogados e aos cidadãos”, ressaltou.

Marco também enfatizou que além dar continuidade na defesa dos Direitos e Prerrogativas dos advogados e advogadas e a manutenção da Ética e Disciplina, a futura diretoria pretende “melhorar os canais virtuais a fim de facilitar ainda mais o contato entre a OAB e advogados, além de aprimorar a parceria que já existe com a Escola Superior da Advocacia, Escola Superior do Ministério Público, UNIFAI, no que diz respeito às palestras e cursos, ofuscados em decorrência da paralização das atividades presenciais; Desenvolver mais projetos, mediante Comissão especializada, de acolhida e incentivo à Jovem Advocacia e destaque ainda maior da Mulher Advogada e seu trabalho, além de conduzi-los à participação efetiva de nossa gestão através das comissões temáticas, o que já vem ocorrendo da gestão atual.”

A outra chapa que disputou a eleição, com o slogan ‘Inovação e Participação’, recebeu 73 votos e tinha como candidato a presidente Paulo Peres, vice-presidente Talita Manrique Andrade secretário geral Fernando Barusso, secretária adjunta Débora Belloni e tesoureiro Cleber Barbosa Alves.