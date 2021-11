Agronomia e Casul no desafio da safra 2021/2022

Em 2020, a Cooperativa Casul promoveu o I Desafio Safra visando buscar as maiores produtividades da região por meio da inovação e conhecimento ao produtor rural.

Neste ano, foram premiados cinco produtores contemplados por terem conseguido as maiores produções com amendoim e soja, desta forma, eles receberam as premiações estipuladas pela Organização do Desafio Safra daquele ano.

Neste cenário, pode-se registrar que os cooperados, consultores Casul e familiares, marcaram presença em todas as etapas e participaram das comemorações em função dos resultados da safra 2020/2021.

Portanto, o desafio continua com o Safra 2021/2022, ainda, por causa dos desafios superados pelos agricultores no período anterior, também, tendo em vista a participação deles nas atividades, tornou-se necessário a inclusão de mais uma cultura, a saber: da mandioca, além da soja e do amendoim.

Metodologia, avaliação e parceria

Considerando as etapas que serão desenvolvidas neste processo, bem como, os sistemas de avaliação e outras atividades, ainda, por meio de contatos mediados pelos docentes do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), encontra-se em fase final de fechamento uma parceria com a Cooperativa Casul e tendo como possibilidade a oferta de “quatro vagas de estágio remunerado” para os(as) alunos(as) de Agronomia.

Desta forma, a participação ocorrerá efetivamente no Desafio Safra 2021/2022 e tendo como objetivo o desenvolvimento e participação nos processos de avaliação da produtividade e umidade dos cultivos de amendoim, soja e mandioca produzidos pelas 32 propriedades da região por meio das coletas e pesagens das amostras.

Conhecimento e Qualificação

De acordo com a coordenadora do curso de Agronomia da UniFAI, Prof.ª Ma. Josiane Lourencetti: “os benefícios para o curso são o conhecimento profissional adquirido pelos graduandos, bem como, a remuneração e a divulgação da UniFAI, entre os envolvidos com o projeto e proprietários rurais”.

Também, ocorreu uma reunião entre a Casul e a coordenação para acertos relacionados com a parceria efetivada, portanto, serão utilizados o Laboratório e equipamentos existentes no Curso para a realização da “pesagem” das amostras selecionadas.

Deve-se destacar que tais avaliações que envolvem as culturas do amendoim, soja e mandioca, estão estabelecidas por metodologia padrão no caso das coletas das amostras e considerando diversas informações necessárias para o resultado final.

A participação dos “bolsistas/estagiários” nesta parceria deve ocorrer no processo de amostragem dos campos inscritos e atuando como auxiliares nestas atividades, entretanto, serão capacitados quanto a metodologia utilizada, além de EPIs e demais materiais necessários para as coletas.

Casul e UniFAI

Com a expansão da Casul na área rural deve ser considerada como fundamental para o desenvolvimento das culturas afins aos cooperados, todavia, faz-se necessário envolver nestas atividades as instituições acadêmicas que oferecem cursos na área, entre os quais o de Agronomia.

Assim, a UniFAI participa desta parceria que coloca o mercado no contexto da Academia, haja vista que a marca Casul sinaliza competência e credibilidade na área rural com o Desafio Safra, neste caso em especial, o dos anos 2021/2022.

Ainda, “a Cooperativa Casul considera de grande importância a parceria com o Centro Universitário, pois agregará aprendizado aos alunos, à Cooperativa e à Instituição” registra o material de divulgação da Casul”.