Prefeitura de Adamantina está com processo licitatório aberto para construção de casas por meio do Programa Nossa Casa

A Prefeitura de Adamantina está com processo licitatório aberto na modalidade de concorrência do tipo maior oferta, para parcelamento e produção de unidades habitacionais no imóvel localizado à Rodovia Vicinal José Maria da Silva (ADM – 375) altura km 1,95. A sessão pública será realizada no dia 6 de dezembro às 8h45 no Paço Municipal.

O objeto da licitação visa selecionar o loteador/construtor para implantação de empreendimento imobiliário horizontal. O interessado deverá apresentar até o dia 6 de dezembro o envelope nº1 com a proposta e o nº2 com a documentação de habilitação.

A proposta que deverá ser apresentada no envelope nº1 deve expressar o número de “unidades sociais” que serão compreendidas como unidades habitacionais autônomas horizontais padrão destinadas à demanda pública, como também deve informar à respectiva área útil interna mínima de cada uma.

As “unidades sociais” serão oferecidas pelo licitante vencedor em nome do município por um “preço social” individual fixo em R$ 100 mil e deverão ter área privativa interna de no mínimo 45 metros quadrados, contemplando no mínimo: dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, além de espaço interno ao lote para um veículo de passeio.

Mais informações ou dúvidas podem ser obtidas no departamento de licitação situado no 3º andar do Paço Municipal ou pelo telefone (18) 35029000. O edital completo está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

Relembre

Em agosto, a Prefeitura de Adamantina obteve a aprovação do Programa Nossa Casa. Ao todo, serão construídas 369 casas no empreendimento Naur Bellusci. Do total, 130 moradias serão de interesse social, o que significa que elas terão subsídios maiores do governo.

Adamantina celebrou convênio com o Governo do Estado de São Paulo ano passado para implementar no município o Programa Nossa Casa e já conta com a alienação de imóvel municipal, local onde as casas serão construídas.