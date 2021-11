Prefeitura de Adamantina abre licitação para aquisição de equipamentos semafóricos complementares

A Prefeitura de Adamantina abriu licitação com o objetivo de adquirir equipamentos semafóricos complementares para a instalação no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Tetsushi Haga com o serviços de instalação e adequação inclusos.

A abertura dos envelopes “habilitação” e “proposta” será realizada no dia 3 de dezembro às 9h na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, situada no 4º andar do Paço Municipal.

A vigência contratual será de 90 dias a contar da data da assinatura do contrato e o prazo de entrega e de execução será de 30 dias corridos, a contar do recebimento do pedido que foi expedido pelo Departamento de Compras da Prefeitura de Adamantina.

Mais informações sobre o processo de licitação podem ser obtidas no departamento de licitação ou pelo telefone (18) 35029000. O edital completo está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

Relembre – Semáforos instalados em convênio com Detran

Por meio do convênio com o Detran/SP, através do Programa Respeito à Vida, foi possível a implantação de sinalização semafórica nos cruzamentos da Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Joaquim Nabuco e no cruzamento da Avenida Adhemar de Barros/ Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega, além da aquisição de um veículo utilitário para uso do Departamento Municipal de Trânsito.

Integra o convênio ainda a revitalização da rotatória de acesso Jardim Bela Vista, Jardim dos Poetas, Jardim dos Bandeirantes e Residencial Montagnoli e, ainda, implantação de rotatória de acesso na estância Dorigo e residencial Itália I e II. O repasse do Convênio Respeito a Vida é de R$438.850,00 com contrapartida de R$64.699,80.