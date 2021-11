Natal Mágico tem início domingo (28) em Adamantina

O período mais aguardado por muita gente no ano está chegando. Para marcar as festividades que são realizadas em dezembro, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade com o apoio das Secretarias de Agricultura, Cultura e Turismo, Gabinete, Planejamento e Obras, realizará a abertura do Natal Mágico 2021 no próximo domingo (28) no Parque dos Pioneiros.

A programação começa a partir das 16h com a apresentação de uma peça teatral itinerante. Depois, às 18h tem início um Concerto Itinerante Proac e após as luzes de natal serão acesas em todo o município. Todas as pessoas que forem prestigiar o evento devem fazer uso de máscara de proteção facial.

Receberam a decoração do Natal Mágico, o Paço Municipal, praça Élio Micheloni, Parque dos Pioneiros, Rodoviária, Pontilhão da rua Joaquim Nabuco e a rotatória do Cristo.

A decoração também se estende nas avenidas Rio Branco, Capitão José Antônio de Oliveira, Adhemar de Barros e Santo Antônio, e nas ruas Osvaldo Cruz e Deputado Sales Filho.

“Convidamos a todos para prestigiar. O Natal é um momento de renovar as nossas esperanças depois de dois anos de muita dificuldade”, afirma a presidente do Fundo Social, Marisa Cardim.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

A tradicional chegada do Papai Noel em Adamantina, ação que também integra o Natal Mágico, acontecerá no dia 13 de dezembro, data em que o comércio começará a funcionar no período noturno. Como em todos os anos, a ação é cercada de mistério.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marisa Cardim, este ano o Papai Noel receberá as crianças no espaço especialmente preparado no Paço Municipal. “É maravilhoso ver o brilho especial nos olhos das crianças na chegada do Papai Noel. Tenho certeza de que estão ansiosas pela chegada do bom velhinho”, disse.