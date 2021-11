Docente da UniFai participa de diálogo sobre Emissoras Educativas e Comunitárias na UFMT.

Atualmente, faz-se necessário estar em conexão com todas as possibilidades envolvendo os processos midiáticos em tempo de plataformas digitais.

Neste cenário plural para a denominada mídia radiofônica, torna-se fundamental o debate visando inserir as Emissoras que atuam nas áreas, a saber: Educativa/cultural, comunitária e comercial.

Portanto, esteve participando deste debate com os acadêmicos/as do Curso de Jornalismo (VII Termo) da UFMT-Universidade Federal do Mato Grosso/Campus Araguaia, 22, das 19H às 21h (via google meet), o professor Me. Sérgio Barbosa que desenvolve atividades pedagógicas nos cursos de Administração, Design e Publicidade & Propaganda da UniFai, também, está atuando como Colaborador na Rádio Cultura FM desde outubro em parceria com o prof. Me. Ricardo Torquato.

O convite ocorreu por meio da Profa. Dra. Jociene Bianchini Ferreira Pedrini, docente da disciplina de Jornalismo Regional e Comunitário, ainda, destacando o tema deste encontro: “Rádio Educativas e Comunitárias no Brasil: Um possível diálogo?”

Também, o prof. Sérgio participou do projeto de consolidação da Rádio Cultura FM quando da transferência da Emissora da Prefeitura para a administração da FAI (1.999) e ocupou os cargos de Jornalista responsável e Diretor-Executivo até o ano de 2.008.

Esteve na fase inicial da implantação da Rádio Comunitária LIFE FM de Adamantina como Jornalista responsável e participando da área de jornalismo da emissora e colaborando na produção/programação.

Objetivo e diferenças

De acordo com a profa. Jociene, “o objetivo é trazer profissionais que entendam, discutam e vivenciam o Jornalismo Regional em nível comunitário, considerando que a questão das rádios é muito importante em função das diferenciações existentes entre as educativas, comunitárias e comerciais.”

Para o prof. Sérgio que tem atuação de mais de 20 anos no jornalismo regional nas áreas impressa, radiofônica e digital, tendo em vista que o mesmo é Jornalista diplomado (1.983) e ocupou o cargo de Diretor Regional do SJSP-Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, destaca que “ainda hoje, dialogar sobre temas e temáticas relacionadas com a mídia radiofônica nas áreas educativa e comunitária é fundamental, considerando as possibilidades de um trabalho de parceria entre as duas propostas em benefício da comunidade”.

A participação de docentes da UniFai em eventos acadêmicos de outras instituições, deve ser valorizada para que a pluralidade do conhecimento possa marcar presença em todas as áreas da Academia (Ensino, Pesquisa e Extensão).