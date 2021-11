Com 18 times de 10 cidades, 2º Torneio Cidade Joia contará com observadores de grandes times brasileiros

.

Foram definidas as equipes que disputaram o 2º Torneio Cidade Joia de Futebol de Campo, nas categorias Sub-12 e Sub-14. Serão nada menos que 18 times de 10 cidades. Uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Esportes com a Instituição Capaz de Adamantina por meio do seu Departamento de Esportes e apoio da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).

O evento está marcado para o próximo dia 5 de dezembro (domingo) com os jogos no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

As equipes confirmadas são: Sub-12 (2009/2010) – Grêmio (Prudente), AR Esportes (Prudente), J9 (Prudente), Alto Sumaré (Tupã), João Ramalho, Soccer Star (Osvaldo Cruz), Projeto Atleta Cidadão (Valparaíso) e Guarani Capaz (Adamantina); Sub-14 (2007/2008) – Grêmio (Prudente), Olé Paulista (Luiziania), E.C. Veneza (Dracena), AR Esportes (Prudente), Turma do Bem (Pracinha), J9 (Prudente), João Ramalho, Soccer Star (Osvaldo Cruz), A.A.R. (Rancharia) e Guarani Capaz (Adamantina).

A premiação será de troféu e medalhas para o campeão e vice, além de troféu para o artilheiro e o goleiro menos vazado.

O alto nível da competição, devido às equipes participantes, despertou o interesse de grandes times brasileiros. Sendo assim, estarão em Adamantina na oportunidade observadores técnicos do Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Ferroviária, Desportivo Brasil, Grêmio Prudente e Barra FC. São esperadas ainda pelos organizadores a confirmação da vinda de representantes do Grêmio de Porto Alegre e Avaí.