UniFai participa de reunião com Intercom, Ceafi e Unialfa.

Neste atual cenário que envolve a área acadêmica em tempo de Pandemia, faz-se necessário o envolvimento em projetos e atividades diversas em nível de parceria, tendo em vista a busca pela consolidação e racionalização de custos operacionais dos Congressos, Seminários, Simpósios e outros.

Desta forma, a Faculdade CEAFI- Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada de Goiânia-GO que tem como objetivo a proposta “Educação Superior em Saúde” e por meio do Coordenador Acadêmico, Prof. Me. Roberto Jimenes efetivou “convite” ao prof. Me. Sérgio Barbosa para representar UniFai em reunião com a Equipe da Intercom- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação.

Tal convite ocorreu em função da UniFai ter sediado nos anos de 1.999 e 2.000 no campus 2, a II e a III COMSÁUDE-Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde com iniciativa da Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Ainda, tendo como coordenador-executivo destes dois eventos o professor Sérgio Barbosa.

Neste caso em pauta, Sérgio destaca que “os dois Congressos superaram as expectativas da Cátedra Unesco/Metodista e de acordo com o diretor-titular deste período, prof. Dr. José Marques de Melo (in memoriam) , se tornaram referência para a Cátedra em realização de Congressos de grande porte.”

A reunião ocorreu no dia 18, das 15h30 às 17h e via plataforma “google meet” com a chancela da CEAFI e coordenação do prof. Jimenes e contou com a participação da Equipe da Intercom, a saber: profa. Nair Prata, Diretora Científica; profa. Sônia Maria Jaconi, Diretora de Projetos e prof. Rodrigo Gabrioti, Diretor Adjunto de Projetos.

Saúde, Mídia e Gestão

O diálogo transcorreu de acordo com a apresentação mediada pelo Coordenador Acadêmico do CEAFI, prof. Jimenes que apresentou a proposta visando a realização em Goiânia-GO no segundo semestre de 2.022, de um Congresso Interdisciplinar para debater Temas e temáticas relacionadas com as áreas da Saúde, Mídia e Gestão.

Também, destacou que a promoção e execução do evento seriam das instituições parceiras, ou seja, da Faculdade CEAFI e UNIALFA- Centro Universitário Alves Faria (Goiânia), porém, a Intercom seria a parceira quanto à proposta da Programação e indicação de convidados/as, bem como, a UniFai- Centro Universitário de Adamantina com apoio Institucional pela experiência na realização de Eventos em parceria com a Cátedra Unesco/Metodista (Congressos, Simpósios e outros).

Portanto, torna-se necessário que o diálogo possa ter continuidade entre as instituições envolvidas, tendo em vista que se trata da Organização de um Congresso com temas e temáticas de interesse para todas as Organizações interessadas em participar deste desafio que deverá ocorrer em Goiânia-GO no segundo semestre de 2.022.

Intercom

Instituição interdisciplinar que desenvolve atividades afins aos objetivos da comunicação desde 1.977, buscando estimular o desenvolvimento da Pesquisa por meio da produção científica.

Também, oferece diversas possibilidades para que o/a Pesquisador/a possa participar dos projetos mediados e patrocinados pelo Intercom, tais como: Seminário de Ensino em Comunicação, Congressos em níveis regional e nacional todos os anos, além de inúmeras atividades relacionadas com o debate comunicacional em tempo de pós-globalização midiática.