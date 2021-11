Única cachaça com flocos de ouro ganha prêmio de melhor cachaça do mundo

Na última semana foi divulgada a lista dos vencedores da edição de 2021 do Concurso Mundial de Bruxelas, uma das principais competições de bebidas em todo o mundo. Marcas de vodkas, gins, aguardentes e outros destilados de diversos países foram avaliados por um time de jurados de renome internacional. Nesse ano, foram 1801 amostras de bebidas e 86 jurados que participaram do concurso, que foi feito entre os dias 21 e 24 de outubro. O prêmio é distribuído em três tipos de medalhas: grande medalha de ouro, medalha de ouro e medalha de prata.

França, China e Brasil são os três principais países com o maior número de medalhas. Como porcentagem do número total de inscritos, Brasil e Peru ocupam as duas primeiras posições, seguidos pela França. Além das medalhas, 12 marcas foram contempladas esse ano com o troféu inovação, destinado aos produtos inovadores. Entre os destilados contemplados nessa categoria está a Middas Cachaça, a única cachaça no mundo produzida com flocos de ouro.

A Middas Reserva dos Proprietários seis anos também conquistou a grande medalha de ouro do concurso, sendo considerada a melhor cachaça do mundo entre as marcas de cachaças que participaram do prêmio. “Para nós é uma honra conseguir conquistar esses prêmios nessa competição mundial com tantas marcas importantes e conceituadas do mercado, pois nosso objetivo sempre foi mostrar que é possível transformar uma bebida clássica e tradicional como a cachaça em um produto totalmente inovador e com um ingrediente que ninguém imagina em uma bebida, que é o ouro”, explica o criador da Middas, Leandro Dias.

Produzida com ouro, com qualidade de pureza atestada pela União Europeia, o nome da bebida foi inspirado no rei mitológico que transformava em ouro tudo o que tocava. Ela foi envelhecida por seis anos em sete madeiras distintas: Carvalho Americano, Bálsamo, Eucalipto, Sassafrás, Jaqueira, Amburana e com um toque de Acácia. Com 42% de volume alcoólico, possui aroma de chocolate branco, mel, coco e baunilha e toques de especiarias como cardamomo e noz-moscada. Além dos prêmios conquistados no Concurso Mundial de Bruxelas 2021, a Middas possui outras sete medalhas em concursos internacionais, entre elas, medalha de ouro no renomado festival China Wine & Spirits Awards e no famoso Miami Rum Festival.

A ideia de criar a bebida surgiu em 2012, quando Dias, até então profissional da área de tecnologia, descobriu as bebidas alcoólicas produzidas com ouro puro. Foi então que ele decidiu abrir mão da carreira, estudar sobre o setor e lançar em 2014 a Middas. “O ouro transforma a cachaça em uma experiência gastronômica inesquecível, além do efeito visual impactante que os flocos dentro da garrafa podem causar nos consumidores”, diz Dias.

Black Friday

Apesar de ter se popularizado nos Estados Unidos nos anos 80, a Black Friday acabou se tornando uma data tradicional em diferentes regiões do mundo, inclusive no Brasil. Apesar dos estadunidenses comemorarem sempre na última sexta-feira do mês de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graça, muitas marcas acabam se antecipando e divulgando descontos durante todo o mês, para conseguir atrair os consumidores. Nesse período é possível encontrar de tudo, desde aparelhos eletrônicos com preços convidativos, ou até mesmo bebidas diferenciadas, como é o caso da única cachaça no mundo produzida com ouro, a Middas.

“Ao invés de deixarmos os descontos só para o final do mês, nossa ideia é antecipar a Black Friday para garantir que os clientes consigam comprar com mais calma e atrair a atenção deles antes de começar oficialmente o período de promoções”, explica Dias. A promoção acontece até quando durar o estoque. Para comprar, basta acessar o site www.middascachaca.com.br. A Middas está disponível em duas versões:

A Middas Reserva dos Proprietários é uma edição exclusiva de apenas 1.000 garrafas anuais, numeradas e assinadas. O novo blend de número 4 traz em sua garrafa Cachaças envelhecidas por 5 anos em barris de primeiro uso de Carvalho Americano, Castanheira, Jatobá, Amburana e um toque de Acácia. Todas as garrafas vêm acompanhadas de um frasco de ouro de 23 quilates. Preço original: R$437 Preço Black Friday: R$197 Os flocos de ouro de 23 quilates que acompanham a Middas Clássica tornam esta Cachaça uma experiência única. Você vai fazer o seu toque de ouro e beber como se fosse um rei. A Middas Clássica é uma cachaça exclusiva, armazenada em tonéis de madeira de amendoim do campo por um período de 2 anos.