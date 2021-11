REVIVER ADAMANTINA: DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO 1956

No pleito presidencial em que eram candidatos o Dr Adhemar de Barros e o General Juarez Távora, o então Governador Jânio Quadros, se comprometeu com Euclydes Romanini Prefeito de Adamantina, em criar uma Delegacia Regional de Ensino, caso seu candidato vencesse as eleições presidenciais no município. Juarez venceu as eleições em Adamantina por 44 votos e no dia 13 de outubro de 1955, o Governador Jânio Quadros comunicou a instalação da Delegacia.

Foi nomeado Delegado Interino da Regional de Ensino o Sr. Hélio de Almeida Catojo.