Polícia Civil prende em SP quadrilha que aplicava golpes e recolhia cartões de banco em Adamantina

A DIG-Delegacia de Investigações Gerais de Adamantina, deflagrou na manhã desta segunda-feira (22), operação policial com vistas ao cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, na capital do Estado, que recebeu o nome de “HEMERA”, (deusa da mentira)

Desde agosto/2021 a DIG investiga crime relacionado a golpes em que vítimas acabam por entregar cartão bancário a falso moto-boy. No transcorrer da investigação, identificaram suspeitos que formam organização criminosa cuja finalidade é ludibriar pessoas idosas, realizando ligações telefônicas a elas, informando que o cartão bancário está com problemas, necessitando que o mesmo seja substituído e que funcionário da instituição bancária irá até a casa da vítima para a retirada do cartão.

Durante a ação policial, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, assim como 3 pessoas foram presas preventivamente, 1 ainda está foragida. Foram apreendidos 5 aparelhos de celular que passarão por perícia e análise técnica, podendo haver mais vítima em todo Estado.

A operação contou com o apoio do DOPE/Divisão de Capturas, perfazendo um total de 32 policiais civis em 8 viaturas.