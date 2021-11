Ainda fechados ao público, inaugurações de vestiários e banheiros devem ser esta semana

Com as construções concluídas desde o mês de setembro deste ano, os vestiários na Praça Waldemar Romanini no campo do Jardim Adamantina e sanitários no Parque Caldeira ainda não foram abertos ao uso do público que frequenta os dois espaços. O que tem sido alvo de cobrança.

A reportagem do Folha Regional então entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura na manhã da quinta-feira (18) para obter informações a respeito do fato. Segundo a resposta, a inauguração das obras será marcada para a próxima semana.

Vale lembrar que a cerimônia chegou a ser marcada e anunciada pela Administração Municipal para o dia 14 de outubro, no entanto, precisou ser adiada devido à alta expressiva do número de casos de Covid-19 em Adamantina naquela semana, o que resultou na interdição de todos os parques e praças da cidade. A nova data exata da inauguração ainda está sendo definida.

As construções foram viabilizadas por meio de contrato celebrado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura do Município, ainda em 2013 e teve o valor investido de R$ 243.735,00 mais uma contrapartida de R$ 207.087,58. Com relação às cobranças dos usuários dos espaços, a Prefeitura afirmou que logo após a inauguração tanto os vestiários quanto os banheiros já poderão ser usados pela população.