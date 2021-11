IGREJA METODISTA EM ADAMANTINA:”76 ANOS” DE MISSÃO E EVANGELIZAÇÃO!

“Faça todo o bem que puder, / Por todos os meios que puder, / De todas as maneiras que você pode, / Em todos os lugares que você puder, / Em todas as vezes que você puder,

Para todas as pessoas que você puder, / Enquanto você pode sempre.” (John Wesley)

Sérgio Barbosa (*)

Neste domingo, 21, a partir das 19h, a IGREJA METODISTA local estará comemorando 76 anos de presença histórica em Adamantina, portanto, mais de sete décadas de atividades missionárias na comunidade local.

Assim, registra-se que os “metodistas” chegaram junto com os pioneiros e estão marcando presença nesta região desde a década de 50 com a vinda dos denominados desbravadores destas terras, portanto, trata-se de um fato histórico e deve ser comemorado com tradição e respeito pelos/as adamantinenses.

A tradição dos “Metodistas” se faz presente em nível mundial com a marca da “cruz e da chama”, também, pelas orientações doutrinárias direcionadas para as áreas da evangelização cristã e por meio do sistema educacional e social em diversos estados brasileiros.

Desta forma, a IGREJA METODISTA EM ADAMANTINA faz parte desta comunidade como uma proposta diferenciada e preocupada com o “bem estar” social e religioso da cidade, haja vista que a tolerância com as diferentes maneiras de se pensar religião e outros temas, sempre fizeram e faz parte da caminhada dos Metodistas nesta comunidade.

Para o pastor local, JOÃO FRANCISCO RICARDO BAPTISTA que se encontra faz três anos pastoreando a IGREJA, afirma que ” o mês de novembro é mais do que especial para os membros da Igreja, bem como, para os Adamantinenses com a presença deste povo chamado de “Metodistas”.

Portanto, trata-se de uma “festividade” que deve ser comunitária para que todos/as possam participar desta CELEBRAÇÃO de FÉ e COMPROMISSO com a causa cristã neste tempo novo tempo que se chama hoje.

Deve-se registrar que a IGREJA METODISTA tem início na Inglaterra por meio do MOVIMENTO METODISTA sob a coordenação de JOHN WESLEY com atividades diversas na área social, religiosa e educacional.

Assim, ainda hoje os METODISTAS marcam presença nestas áreas distintas, porém, estão conectadas e de acordo com os objetivos WESLEYANOS do fundador e dos/as seguidores/as em nível mundial.

Neste contexto plural e propagado desde a chegada em ADAMANTINA na década de 50, a IGREJA METODISTA convida todos/as para participarem das atividades comemorativas neste DOMINGO, 21 no TEMPLO LOCAL, a partir das 19h.

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail> [email protected]