SAÚDE: Adamantina se tornará referência para 9 cidades e 135 mil habitantes

O projeto de Regionalização e Integralização da Saúde já está em plena implantação e transformará Adamantina em referência para o atendimento dos pacientes de outros 9 municípios vizinhos: Osvaldo Cruz, Lucélia, Pacaembu, Pracinha, Sagres, Salmorão, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista.

De acordo com o Plano de Trabalho, apresentado na última quarta-feira (10) pela Prefeitura de Adamantina, a proposta visa ampliar a oferta de serviço de saúde e zerar as filas para atender melhor a população, sem necessidade de deslocamento para os pacientes e com economia para os municípios com viagens e médicos. A projeção feita pela Secretaria Municipal de Saúde é que a Microrregião de Adamantina abrigará uma população de aproximadamente 135 mil pessoas.

“A Regionalização pode ser considerada como a instrumentalização da melhor disposição e distribuição técnica e espacial dos serviços, visando à cobertura e acesso da população às ações da saúde, com máxima eficiência institucional e social”, ressaltou o prefeito Márcio Cardim no encontro desta semana com os outros chefes do executivo das cidades parceiras no projeto que conta também com o apoio do deputado Mauro Bragato. Além da Secretaria de Saúde, as Santas Casas da região fazem parte da execução do plano.

O diretor administrativo do hospital adamantinense Renato Sobral enfatizou que “a Santa Casa de Adamantina está cada dia mais empenhada em oferecer melhor estrutura para potencialização dos serviços.” E acrescentou que exames de diagnóstico por imagem, laboratoriais e também os procedimentos cirúrgicos poderão ser realizados no hospital. “A intenção é mostrar ao governo do Estado que a microrregião está preparada para realizar estes serviços e este será o nosso próximo passo para efetivação desse projeto”, afirmou Cardim.