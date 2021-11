ARTIGO: “ERA UMA VEZ” UMA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Agora estou esperando o lobo mau, os vampiros e bruxos, quem sabe a história muda e melhora as emoções, sem contar que de uns tempos pra cá estes personagens estão dando de dez a zero nos outros, é cada lobo, cada vampiro e cada bruxo que quem não vai quer ser mordida ou enfeitiçada por um deles?” (Raquel Magno)

Sérgio Barbosa (*)

Os tais CONTOS DA CAROCHINHA que tem como público alvo as CRIANÇAS, isso é, nem sempre é por aí que tudo ocorre nestes CONTOS, todavia, todos/as devem saber por onde sair com isto ou aquilo, tal qual aquele/a que VESTE A CARAPUÇA por causa disto ou daquilo…

Mas, por aqui, ou seja, nesta denominada e idolatrada PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda, continuam ocorrendo alguns FATOS mais do que inusitados para os simples MORTAIS, ou seja, apenas os IMORTAIS sabem o que existe por trás destes DESENCONTROS PROVINCIANOS…

Por exemplo, nada a ver com os tais CONTOS, ainda mais da CAROCHINHA, porém, faz alguns anos apareceu em algum canto provinciano, isso é, pilotando uma BIZ a tal FORMIGA ATÕMICA, isso mesmo, aquela do DESENHO ANIMADO…

Quanto ao lado da tal CAROCHINHA, pode-se escrever que existem muitas ESTÓRIAS que são outras HISTÓRIAS, entretanto, nestes ocasos de um talvez, como sempre, tudo acaba no DISSE E NÃO DIGO ou vice-versa…

Também, não se podem deixar de lado os denominados CAÇADORES DE POKEMON deste e do outro tempo do tempo, haja vista que o famigerado SENSO COMUM acaba predominando de um jeito ou de outro por aqui e ali…

Ah! Estava esquecendo-se das fabulosas FÁBULAS que estão em todos os lados desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, porém, neste caso em pauta, TODO CUIDADO É POUCO com aqueles/as que teimam em vestir a CARAPUÇA por causa da citação desta ou daquela FÁBULA…

Se bem que neste caso em especial, não seria bem uma CARAPUÇA e sim a TOUCA ou CAPOTE daquela/e PERSONAGEM INDEFESO/A frente ao CONFRONTO com o PODER pelo PODER com o PODER em nome do PODER…

Escrever por meio de PALAVRAS um tanto quanto DESENCONTRADAS, permite muitas VIAGENS sem pensar em VOLTAR ao lugar comum nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, porém, como sempre, cada qual com suas MANIAS ou VÍCIOS de linguagem…

O que pode ocorrer neste CENÁRIO mediado pelo COISO com suas COISAS está em sintonia com a MEDIOCRIDADE em todas as áreas atreladas a este DESGOVERNO BOZZONARO em tempo de BO.DO.QUIO PROVINCIANO…

Finalizando o que não se pode finalizar, tendo em vista que neste contexto plural para o COTIDIANO da comunidade local, pode-se registrar que MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Outra coisa (sic) que não pode ser esquecida são as eternas AVES DE RAPINA que continuam circulando ou voando com a FOME DE SEMPRE, ou seja, deseja SACIAR A FOME pelo PODER de um jeito ou de outro…

QUEM SOBREVIER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

