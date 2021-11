Alunas, Direito da UniFai, Ensino e Teatro!

Todas as ações promovidas e desenvolvidas por meio do Ensino em sala de aula estão conectadas com diversos questionamentos quanto à proposta pedagógica dos Cursos oferecidos pela UniFai.

Porém, pode-se registrar que sempre existem propostas diferenciadas em busca de uma melhor qualidade acadêmica, tendo em vista a formação do/a aluno/a e a conexão com o Mercado que exige cada vez mais profissional com qualificação, competência e criatividade para um olhar diferenciado frente à realidade.

Neste cenário de sala de aula, alunas do Curso de Direito da instituição foram além do espaço de uma sala de aula com os colegas e o professor, assim, conseguiram usar e abusar da criatividade teatral para desenvolver mais do que uma conexão entre as Teorias do Direito, o Ensino e uma sala de aula.

De um jeito ou de outro, a Família Adams ou aquele filme que apresentava que era possível estar de volta para o Futuro, bem como, mostrar que o surgimento do Direito do Trabalho está mediado pela constante reflexão neste novo século; também, a Amputação ao pagamento credora de neve e devedora má e nada parece ter limites quando a proposta busca atender e resolver pela criatividade as muitas questões envolvendo o Direito da UniFai no Instagram, haja vista que deve-se considerar a o resultado, ou seja, “e mais uma vez o dia foi salvo graças às alunas…”

Alunas e professor

Tendo como objetivo atender as exigências das disciplinas ministradas pelo prof. José Eduardo no Curso de Direito da UniFai, bem como, aproveitando a oportunidade para trabalhar de acordo com as ações pedagógicas em busca do conhecimento Jurídico, as alunas, a saber: Ana Paula Hamaji, Bruna Ferreira, Isabelle Degrande, Maria Eduarda Bortoleto Rezende, Rafaela Beverari Solis e Yasmim Monzane; criaram e apresentação produções em vídeo utilizando as técnicas patrocinadas pelo Teatro para uma conexão com a proposta pedagógica desenvolvida por meio das aulas e conteúdo programático.

Pode-se afirmar que o resultado superou todas as expectativas para ambos os lados, ou seja, docente e discente envolvidos nestas estratégias pedagógicas, ainda, apresentando para os colegas de sala de aula que existem outras portas para ser abertas envolvendo a rigidez, isso é, antes das apresentações da Ana Paula, Bruna, Isabelle, Maria Eduarda, Rafaela e Yasmim; pois, a criatividade do grupo apresentou e determinou que a linguagem jurídica pudesse ser criativa e com seriedade quanto ao conteúdo em ritmo das plataformas digitais.

Portanto, deve-se considerar que o aval outorgado pelo professor José Eduardo com apoio amplo, geral e irrestrito da coordenação do Curso de Direito com o prof. Me. Igor Terraz Pinto, pois, foi determinante para que a criatividade das alunas nestas atividades estivesse muito além de uma apresentação em sala de aula.

Considerações necessárias sobre os trabalhos

Torna-se necessário neste texto que as acadêmicas registrem as suas considerações sobre as atividades desenvolvidas e apresentadas com Maestria nestas produções envolvendo temas e temáticas relacionadas com a área do Direito e o contexto plural patrocinado pela criatividade das alunas em ritmo teatral.

Maria Eduarda: “Foi uma experiência incrível e divertida participar dos trabalhos que desenvolvemos no curso de Direito, juntamente com o professor José Eduardo que nos incentiva a cada dia mais, buscar formas alternativas de interação com o conteúdo jurídico por meio de produções artísticas.”

Ana Paula: “Fomos muito bem recebidos pela equipe da UNIFAI, e espero que dessa forma possamos abrir caminhos para que cada vez mais os estudantes tenham vontade de aprender utilizando métodos mais lúdicos e divertidos, pois é dessa forma que o aprendizado ficará guardado para a vida toda.”

Bruna: “Esperamos que a ciência do Direito seja cada vez mais inserida na sociedade de forma leve e que mais pessoas se juntem a nós nessa ousada experiência de inter-relacionar disciplinas!”

Isabelle: “Foi uma oportunidade incrível participar e mostrar um pouco do nosso trabalho. Esperamos que sirva de incentivo para que outras pessoas também utilizem da criatividade e desenvolvam trabalhos nesse sentido, dessa forma poderemos quebrar os paradigmas e unir o Direito com a Arte.”

Rafaela: “Porque é muito bom ver que tem pessoas interessadas nos nossos trabalhos, nas nossas ideias de utilizar a arte a serviço do direito como uma forma de ensinar e aprender de maneira mais leve, prazerosa e didática, além de ser uma forma de divulgar nossos trabalhos, que fazemos com amor e dedicação, e quem sabe assim inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo.”

Yasmim: “Foi uma honra o convite para podermos expor nossa experiência unindo a arte, o Direito e as mídias digitais. Que a nossa experiência possa servir de estímulo para outras pessoas que, como nós, pensam em maneiras diferentes e criativas de aprender e ensinar.”

Prof. José Eduardo: “A divulgação do nosso trabalho pelas plataformas midiáticas da UNIFAI nos deixou extremamente felizes. Esperamos que, a partir desta produção, esperamos que outras surjam, dentro e fora do Curso de Direito, consolidando a importância da produção de mídias na aprendizagem de conteúdos jurídicos.”

Material/vídeos produzidos pela Equipe das alunas estão disponibilizados via youtube nos seguintes links, a saber: https://www.youtube.com/watch? – https://www.youtube.com/watch? – https://www.youtube.com/watch? – https://www.instagram.com/tv