Roda de samba reúne três grupos tradicionais de Adamantina

Estilo Atrevido, Comunidade do Samba e Anima Samba se apresentam nesta sexta em frente à Biblioteca

Um ritmo brasileiro, mas com essência africana, não poderia faltar na Semana da Consciência Negra em Adamantina. O samba, que nasceu no Rio de Janeiro na década de 1920, na Praça Onze, reduto de descendentes de escravo, traz em suas letras a luta do povo negro por igualdade e liberdade.

Conforme relata o livro A História do Carnaval Carioca, de Eneida de Moraes, a casa de Tia Ciata, mãe de santo e cozinheira, era o ponto de encontro dos artistas da comunidade que tocavam ritmos da mãe África e onde foi composto o primeiro samba gravado, em 1916: Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida.

No início, os cordões tinham grupos de mascarados e uma orquestra de percussão, depois, surgiram porta-estandarte e mestre-sala. A primeira escola de samba, Deixa Falar, foi criada em 1928, no Estácio, bairro boêmio da Capital carioca. E o primeiro desfile oficial de escolas de samba, na própria Praça Onze, foi em 1933.

Desde então, o ritmo se polarizou pelo país, sendo uma bandeira de resistência e, não à toa, as letras de sua autoria registram a luta contra o racismo.

E como parte da programação Semana da Consciência Negra, desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo, uma roda de samba será realizada das 17h às 19h, desta sexta-feira (18), em frente à Biblioteca Pública Jurema Citeli.

O evento reunirá três grupos tradicionais da cidade, que vão cantar grandes sambas da história do país. São eles: Estilo Atrevido, Comunidade do Samba e o Anima Samba.

“Em Adamantina descobrimos que há cerca de três movimentos (grupos), que se identificam com este segmento musical e que se encontram periodicamente em bares, festas ou eventos de amigos. A ideia é reunir todos em uma roda e cantar os sambas tradicionais, e também os novos, mostrando o ritmo que tem em sua raiz a cultura negra”, pontua o secretário de Cultura, Sérgio Vanderlei.