Professora da UniFAI participa de Congresso Luso-Brasileiro de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo

A docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos, participou remotamente do XV Encontro Luso-Brasileiro de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo, XIII Congresso Brasileiro de Psicanálise das Configurações Vinculares, XX Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo (SPGPAG) e XIV Jornada da Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo (SPAGESP).

Com o tema Ressignificação dos vínculos em tempo de múltiplas incertezas, os eventos organizados pela Sociedade Portuguesa de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo ocorreram via Plataforma Zoom de 22 a 24 de outubro.

Ana Vitória atuou como participante, apresentadora de trabalho e presidente da mesa redonda de Vínculos Familiares. “A participação no congresso luso-brasileiro foi muito gratificante. As respeitáveis instituições envolvidas congregam profissionais e pesquisadores que são referências importantes para os estudos de grupo numa visão social implicada da Psicanálise. Além dos conhecimentos e trocas de experiências e afetos, o mesmo ocorre totalmente através de técnicas grupais o que permite não só dialogar, mas vivenciar e refletir os processos grupais”, avalia.

Apresentação de trabalho

Em coautoria com Lazslo Antonio Ávila, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares (NESME) e Juliana Bredemeier, do Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio, o trabalho apresentado foi “Contribuições da Psicanálise das configurações vinculares para reflexões sobre o suicídio e sua prevenção” na Mesa Redonda: O pensar grupal na tomada de consciência das diversas formas de violência.

Trata-se de uma revisão narrativa sobre a compreensão de teorias que enfocam os vínculos entre as pessoas, especialmente a teoria psicanalítica das configurações vinculares, e as contribuições para compreensão do suicídio e possibilidades de prevenção por meio de tecnologias leves em saúde.

A pesquisa é um recorte do trabalho de conclusão da especialização em Intervenção na Autolesão, na Prevenção e Posvenção do Suicídio inspirado a partir da experiência da autora com a Rede Promover Vida e grupos.

Atualmente a professora está vinculada como membro-aluna do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares (NESME), cursando aprimoramento em Coordenação e Manejo de grupos em diferentes contextos, com o objetivo de agregar qualidade às suas práticas profissionais.

Na UniFAI, Ana Vitória coordena o Serviço de Atenção Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP) e o Núcleo de Psicologia (NUPFAI). Atua na docência, supervisão de estágios e articulação da Rede Promover Vida.

Os anais do congresso estão disponíveis em https://nesme.com.br/anais2021.pdf