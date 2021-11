Oeste Saúde: a escolha certa para o bem-estar e saúde da sua família

Adamantina e região possuem uma forte aliada para o bem-estar e a saúde das famílias, a Oeste Saúde. Modernamente instalada no cruzamento das avenidas Rio Branco e Adhemar de Barros, no centro da Cidade Joia, a Oeste Saúde oferece as vantagens dos planos individual e família com descontos e condições especiais para que você possa cuidar do que realmente importa.

A Oeste Saúde oferece todo o suporte aos conveniados da região e conta com um escritório amplo e moderno onde está alocado o atendimento administrativo, escritório, salas de atendimento médico, equipamentos e consultórios.

As especialidades atendidas no local são: urologia, pediatria, – cardiologia infantil, nutricionista, cardiologia, gastroenterologista, vascular, otorrinolaringologista, ginecologia e obstetrícia, clínico geral, ortopedia e traumatologia, além de exames (ECG/ MAPA/HOLTER). São mais de 25 cidades atendidas e um amplo suporte hospitalar com aproximadamente 340 médicos credenciados.

“A nossa missão vai muito além de simplesmente fornecer um plano de saúde. Temos o comprometimento com o bem-estar, suporte e o atendimento humanizado e dedicado tanto aos nossos conveniados, quanto à população”, destaca o presidente dr. Marcelo Cerqueira.

Conheça, visite e faça hoje mesmo o seu plano! O telefone do Centro Médico Oeste Saúde de Adamantina é o (18) 99692-4079.