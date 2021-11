Acadêmica do Curso de Medicina da UniFai participa de estágio na Suiça

Para Alice e Beatrice, dedico!

Existem cursos que oferecem, ou melhor, exigem Estágios de acordo com o Projeto Pedagógico aprovado, tendo em vista que é uma etapa importante para a conclusão da formação acadêmica na instituição.

Neste contexto, encontra-se o curso de Medicina da UniFai, portanto, o/a acadêmico/a para receber o Diploma de conclusão, deve cumprir as horas determinadas de acordo com as exigências pedagógicas, também, estar aprovado nas disciplinas afins à sua formação em nível de graduação.

Entretanto, também, existe possibilidade de buscar o Estágio e, de acordo com o interesse do/a aluno/a em outras instituições que atuam na área em território nacional ou internacional, ou seja, dependendo nestes casos, dos contatos mediados pelo Curso ou pessoal, considerando o interesse da/o acadêmica/o.

Neste cenário de Pandemia em nível global, Marina Facio Vieira Leite, formanda da segunda turma do Curso de Medicina da UniFai, ainda, casada com José F. Figueiredo Micheloni Jr e pais da Alice e da Beatrice, viajou para o exterior como universitária em busca da participação em um Estágio internacional.

Oncologia e Patologia

Foram seis semanas (setembro/novembro) participando das atividades relacionadas e direcionadas, primeiro na área da Oncologia e depois em Patologia no CHUV- Centro Hospitalar Universitário Vaudois de Lausanne, Suíça, tendo em vista que Marina pretende se especializar nesta área da Medicina (Patologia) .

Assim, foram quase dois meses desenvolvendo estágio no “CHUV” e buscando estar em conexão com as técnicas médicas desenvolvidas pela instituição na área da saúde, considerando que o foco está especificamente no tratamento do Câncer por meio da identificação própria (DNA) desta doença.

Marina, também, destacou a qualificação acadêmica, experiência profissional e visão humanizada da Equipe Médica nas atividades afins aos objetivos do Hospital, porém, ressaltou que a formação em fase de finalização no Curso de Medicina da UniFai, proporcionou condições acadêmicas para acompanhar e participar do Estágio, bem como, afirma que a sólida base teórica oferecida aos discentes e o acesso aos docentes em sala de aula e outras atividades, fizeram e faz a diferença para a formação da/o futura/o Médica/o.