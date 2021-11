Rede Sete premia você com um carro e duas motos 0 km

O Rede Sete Supermercados de Adamantina vai premiar os seus clientes com o sorteio de um carro e duas motos 0 km.

A promoção válida até 8 de janeiro de 2022 é alusiva aos cinco anos de sucesso do Rede Sete Supermercados em Adamantina comemorados em setembro.

Nas compras a cada R$ 100, o cliente recebe um cupom para concorrer a um Fiat Argo e duas motos Honda.

Ao adquirir cinco “produtos da sorte”, o cliente tem as chances ampliadas e recebe mais um cupom.

Em um toten eletrônico disponibilizado na entrada do supermercado, os clientes podem fazer o cadastro para que todas as vezes que passarem pelos caixas, informem apenas o número do CPF gerando automaticamente os cupons que deverão ser preenchidos por caneta somente a pergunta: “Em qual supermercado você economiza 7 dias por semana?”.

O sorteio será realizado no próprio supermercado com a auditoria da Caixa Federal. Certificado de autorização SECAP/ME Nº 06.014690/2021.