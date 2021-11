IAMA receberá R$ 250 mil por meio de emenda parlamentar

Representando a Prefeitura de Adamantina, a secretária de Assistência Social, Andréia Ribeiro participou de reunião na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Durante o encontro, na quinta-feira (11), com o diretor executivo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, Gabriel Henrique, a secretária e o vice-presidente do IAMA Adevalter Longuine foram orientados tecnicamente sobre as documentações necessárias para conclusão do convênio que será destinado ao IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina).

A emenda parlamentar de R$250 mil será enviada ao Instituto por meio do deputado estadual André Prado, com o apoio do vereador professor Hélio.

O recurso será aplicado na reforma e ampliação da instituição.

Legenda: Adevalter Longuin, vice-presidente do IAMA, Gabriel Henrique, diretor executivo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, André Prado, deputado estadual e Andréia Ribeiro, secretária de Assistência Social de Adamantina.