Campanha do Alimento arrecada mais de 7 mil quilos de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina realizou no sábado (13) a ‘Campanha do Alimento 2021’. A ação é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social, Tiro de Guerra, Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Santa Casa e as instituições: IAMA, Lar dos Velhos, Pai Nosso Lar, Ave Cristo, Vicentinos, Lar Cristão e Casa da Sopa.

Com o apoio de voluntários, Tiro de Guerra e Sabesp foram arrecadados ao todo 7.515 kg de alimentos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, açúcar, entre outros alimentos que já foram distribuídos para as entidades parceiras.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marisa Cardim, agradece a colaboração de todos: “O Fundo Social agradece a todos que mais uma vez colaboraram com essa importante campanha que em muito favorece as entidades do nosso município!”