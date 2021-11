‘Café com Rendas´ debate racismo estrutural nesta quarta

Tema ressalta a resiliência do povo afrodescendente para superar a discriminação racial enraizada na sociedade

Um termo bastante politizado nos últimos anos, mas que não deve ser negado a sua existência e, sim, debatido e compreendido, é o racismo estrutural.

O assunto norteará o próximo talk show ‘Café com Rendas’, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina. Dentro da programação da Semana da Consciência Negra, o programa que pode ser assistido presencialmente no Auditório Fernando Paloni ou acompanhado pelas redes sociais discutirá a discriminação racial enraizada na sociedade.

Para o esclarecimento do assunto, o programa contará com a participação Roberto Procópio Pinheiro, que é doutorando em Fisiopatologia Experimental, da advogada cível e criminal Nádia Leocádio e da médica otorrinolaringologista Maria Angélica Bonfim.

O debate será conduzido por Meire Cunha, atual presidente do Conselho Municipal de Cultura e idealizadora do talk show. Segundo ela, o foco será a constante adaptação que o povo afro tem que se sujeitar para superar as adversidades causadas pela discriminação de raça.

“Foram anos de escravidão, que condenou uma raça inteira, e seus descendentes, à marginalização social. E até hoje a gente está se moldando. Nossos ancestrais se moldaram a escravidão, depois ao fim deste período de sofrimentos. Se moldaram a marginalização. Hoje, temos uma luta constante por igualdade e, a gente continua se moldando pela condição da igualdade”, pontua.

Tal resiliência, uma das essências do povo afro, resulta em conquistas em diversas esferas da sociedade. “Estamos ganhando as redes sociais, a literatura, a música, a arte, então, os afrodescendentes estão ocupando seus espaços, e é outra situação de resiliência: de tanto a gente ser marginalizado, hoje em dia nossa cultura é consumida pelo mundo a fora”.

A apresentadora enfatiza ainda a importância da discussão do tema proposto no ‘Café com Rendas’ desta quarta-feira (17).

“Não basta ser esforçado quando se nasce em uma família de afro descendentes, não basta ser esforçado para vencer na vida como as pessoas pregam. Dizem: “não precisa de cota, pois os pretos esforçados chegam a algum lugar”. Mesmo os pretos esforçados, aqueles que a família tem condições de proporcionar o estudo, dar um suporte para pessoa conseguir algo de melhor na vida, uma profissão menos marginalizada, quando chegamos no meio profissional a gente é marginalizado. É uma constante luta de resistência e uma eterna resiliência o que vivemos no Brasil”, ressalta Meire.

O talk show ‘Café com Rendas’ será transmitido em forma de live pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, a partir das 20h. Haverá ainda a participação cultural de Touks.