Adequação de prédio para implantação do Centro de Formação Esportiva está quase pronta

Por iniciativa da Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação) com o apoio das Secretarias de Obras e de Agricultura de Adamantina o desativado Centro Comunitário da Amjaip (Associação de Moradores do Jardim América, Ipiranga e Palmeiras) está transformado no Centro de Formação Esportiva do Município, que desenvolverá as modalidades de de Tênis de Mesa, Xadrez, Dama e Dominó.

As obras de completa revitalização e adequação do prédio estão sendo finalizadas.

Outras melhorias serão realizadas nos dois espaços anexos ao Centro: a recuperação do campo de Futebol Médio; a implantação de quadra de areia para a prática das modalidades de Voleibol, Beach Tênis e Futevôlei.

Segundo o secretario de esportes Ronaldo Dutra ‘Tuiuiú’, o local estava abandonado, com sérios problemas de vandalismo e foi assumido por meio de Decreto Municipal e agora ficará sob a responsabilidade da Selar.