Veja como saber se receberá o Auxílio Brasil

O governo federal ainda não divulgou um canal oficial para consultar quem vai receber o Auxílio Brasil. Entretanto, quem está cadastrado no Bolsa Família pode confirmar se vai ter direito ao novo benefício por meio dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pelo pagamento.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, nos terminais de autoatendimento, nas lotéricas, nas agências e em correspondentes Caixa Aqui. As famílias também podem verificar a situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, pelo telefone 111.

Para verificar se vai receber e qual será o valor, o beneficiário deve ter em mãos o número do CPF ou do NIS (Número de Identificação Social). No caso do Caixa Tem, se a pessoa já tem cadastro, basta acessar o aplicativo com o número do CPF e senha. Caso contrário, é necessário se cadastrar.

O Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, começa a ser pago na quarta-feira (17). Portanto, a expectativa é que o governo federal libere a consulta, por meio do antigo aplicativo do Bolsa Família ou pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania, ao programa nesta semana.

Segundo a Caixa, um aplicativo próprio do novo benefício também deve começar a funcionar nos próximos dias. O cidadão precisa ficar atento e aguardar a divulgação oficial, uma vez que as lojas do Android e do iOS estão com aplicativos chamados ‘Auxílio Brasil’, mas que não são oficiais.

Novas inclusões

As famílias que atendem aos requisitos para receber o Auxílio Brasil devem estar cadastradas no CadÚnico para tentar receber a grana. A partir disso, o Ministério da Cidadania vai selecionar novos beneficiários para o programa mensalmente.