Projeto Viva Vôlei recebe materiais esportivos da UniFAI

O Projeto Viva Vôlei recebeu cerca de 120 camisas para treinamentos, joelheiras, manguitos, uniformes de jogo masculino e feminino e bolas da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina).

Mantido pela Prefeitura do Município, Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação), Instituição Capaz de Adamantina e Poder Judiciário, o Projeto conta com aproximadamente 120 atletas com idades entre 7 a 17 anos, nas categorias feminina e masculina.

Os treinamentos do Viva Vôlei são desenvolvidos na Centro Esportivo ‘Carlos Santana Bueno’ (Ginásio do Navarro) e coordenado pelo professor de educação física Pedro Milanezi.

Atualmente, as equipes do Sub-16, masculino e feminino, representam Adamantina na Copa de Voleibol do Estado e sagraram-se campeões da fase sub-regional, assim conquistaram a vaga para a disputa da fase regional que dá o direito dos campeões disputarem a fase estadual da competição, a ser realizada em Socorro –SP.

“Agradecimentos especial Pa Reitoria da UniFAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, bem como ao prefeito Marcio Cardim, ao presidente da Capaz Nelson Baraldi e ao juiz de direito Dr.Fábio Alexandre Marinelli Sola pela parceria e apoio dado ao projeto”, ressaltou o secretário municipal de Esportes, Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’.