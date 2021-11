Professor da UniFai participa de Congresso Internacional na Guatemala

O mercado em nível internacional continua desenvolvendo diversas programações em todas as áreas afins aos objetivos das respectivas propostas, assim, no cenário acadêmico em tempo de Pandemia, tais ações continuam ocorrendo e promovendo temas e temáticas de interesse da comunidade em nível glocal, ou seja, do global para o local.

Também, tendo em vista que a UniFAI busca estar inserida em diversas atividades focadas nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, faz-se necessário que os docentes estejam capacitados para a participação em eventos mediados pelos Cursos nos cenários local, regional, nacional e internacional.

Neste contexto global, o prof. Dr. Vagner Almeida Belo de Azevedo, representando a instituição, estará participando como Conferencista via “internet” no “1º. Congresso Centro Americano da Cadeira de Agronomia”, tendo em vista a proposta a ser apresentada com o tema, a saber: “ Produção Resiliente de Alimentos para garantir a segurança dos alimentos, perante as mudanças climáticas”.

A presença do Prof. Vagner está agenda para o dia 17, a partir das 11h30 (horário de Brasília), ainda, as atividades do Congresso tiveram início no dia 15 com uma programação voltada para o tema central e com a participação de diversos convidados.

Também, trata-se de uma realização internacional do CUNORI-Centro Universitário de Oriente da Universidad São Carlos de Guatemala, bem como, por meio das atividades acadêmicas realizadas no Curso de Agronomia da instituição.

O Congresso faz parte das diversas ações promovidas pela FAO/ONU desde 2.020 nesta região considerada uma das mais pobres da América Latina, tendo em vista o cenário que envolve os seguintes países, a saber: El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.

De acordo com o Prof. Vagner, a promoção dos debates que estão ocorrendo neste Congresso na perspectiva de América Central, também, está focada nos problemas envolvendo os países da América do Sul, tendo em vista o cenário antes e durante a Pandemia.

Portanto, faz-se necessário que todos/as participem destes debates que estão acontecendo na Guatemala, considerando que as preocupações com a Segurança Alimentar no contexto das mudanças climáticas são de responsabilidade de todos os países.