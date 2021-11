Prédio anexo a Santa Casa tem construção iniciada e abrigará ressonância magnética, salas de ensino e auditório

A Santa Casa de Adamantina contará com setor específico para a realização de exames de ressonância magnética. E a construção do prédio já foi iniciada, de acordo com matéria publicada na última sexta-feira (12) pelo jornal Diário do Oeste.

Na semana passada foi realizada uma solenidade para marcar o começo das obras, que são viabilizadas pela UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) com a destinação de recurso no valor de R$ 1,7 milhão.

No novo espaço será instalado o aparelho ressonância magnética, cuja aquisição será de responsabilidade da empresa Examina Diagnósticos e custará aproximadamente R$ 5 milhões.

O prédio em construção terá dois pisos e 780 metros quadrados, além do setor de ressonância haverá salas destinadas aos alunos dos cursos área de saúde da UniFAI e um auditório com capacidade de 100 lugares.

aqinda segundo as informações do Diário, o futuro setor receberá pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e também fará atendimentos particulares.

“É um marco aqui para saúde Adamantina e região. Atualmente nossa cidade recebe pacientes de vários municípios e com a implantação da ressonância, além de estarmos produzindo um fruto muito grande para a sociedade, vamos colaborar para salvando muitas vidas. Toda essa infraestrutura que está sendo criada no município, agregará muito e resultará em mais um salto de qualidade na prestação dos serviços de saúde, segundo o profissional”, enfatizou ao Diário o técnico em radiologia e responsável pela operação dos equipamentos do setor na Examina Diagnósticos, Ricardo Henrique.