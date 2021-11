Educação Física da UniFai promove atividades focadas no Curso

Deve-se registrar que existem cursos em nível de graduação que estão sempre desenvolvendo atividades além das salas de aula, tendo em vista que a “praticidade” deve ser constante visando à formação acadêmica do/a aluno/a.

Portanto, neste cenário focado e de acordo com a proposta pedagógica do Curso, realizou-se uma programação focalizando o Curso de Educação Física entre os dias 8 e 12 deste mês no campus III da UniFai.

Tais possibilidades possibilitam uma aproximação entre docentes e discentes, ainda, destacando diversas escolhas pautadas pelas ofertas envolvendo o lado “prático” da Educação Física e outros olhares que estão além da formação teórica.

A participação dos docentes esteve de acordo com esperado em todas as noites e sempre com início às 19h30, todavia, deve-se ressaltar que os/as discentes corresponderam à proposta desta semana de movimentação em benefício de todos/as que estão envolvidos/as no Curso.

Atividades da semana

A Programação seguiu a seguinte proposta, a saber: Dia 8, segunda feira: Festival com show de Talentos com a profa. Joselene; 9, terça-feira, Competição de Supino com o prof. Carlos e a profa. Gabriela com Experimentação de esportes adaptados: goalbol e basquete; 10, quarta-feira: Intercalasses de Futsal com o prof. Minutti; 11, quinta-feira: Ginástica/funcional/pilates com o prof. Fabiano e 12, sexta-feira: Natação, gincana, recreação, hidroginástica e circuito com o prof. Marcelo.

Portanto, deve-se registrar que foram cinco noites com intensas atividades e resultados efetivos para todos/as os/a envolvidos na programação, desta forma, os resultados serão contabilizados e efetivados de acordo com a proposta envolvendo a “prática” por meio da orientação teórica dos/as professores/as do Curso de Educação Física.

A coordenadora, profa. Gabriela reforça que se torna necessário a realização destas atividades em benefício do Curso, considerando que a Educação Física está em conexão com todas as áreas afins a formação acadêmica do/a aluno/a.

Também, os recursos disponibilizados para tais ações no Campus III da UniFai são utilizados da melhor forma possível pelos/as discentes com supervisão dos/as docentes responsáveis pelas respectivas disciplinas/práticas do Curso de Educação Física da UniFai.

A participação efetiva dos/as envolvidos/as nesta Semana de atividades “práticas” na perspectiva do/a Educador/a física, demonstram o compromisso com formação acadêmica de acordo com as exigências do Mercado.