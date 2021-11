Quadra Poliesportiva do Mário Covas recebe diversas melhorias

A secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Adamantina informou que a quadra poliesportiva do Conjunto Mário Covas recebeu diversas melhorias nos últimos dias.

De acordo com o secretário Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiu), foram realizadas a restauração no piso solo, colocação de redes de proteção laterais e fundos, como também redes de voleibol e futsal, além de tabela de basquete e suporte de voleibol.

Também foram feitas na quadra do Conjunto Mário Covas as demarcações oficiais de handebol, futsal, basquete e voleibol, deixando o local apropriado para a prática de diversas modalidades esportivas. A reforma da quadra foi realizada e coordenada pelo secretário de Esportes Ronaldo Tuiuiu e contou com o apoio do prefeito Márcio Cardim.

Ainda o secretário de Esportes destacou que em breve serão instalados portões laterais na quadra do Conjunto Mário Covas.