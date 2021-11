ProExt divulga Cursos da UniFai em Osvaldo Cruz.

A participação comunitária deve ser uma constante em todas as áreas afins aos objetivos da UniFai para uma aproximação constante com a sociedade, tendo em vista que a proposta pedagógica da instituição está focada no atendimento integral, ainda, por meio das atividades das respectivas Pró-reitorias em nível de Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Neste contexto plural em tempo de Pandemia, deve-se registrar a presença da Equipe da Pró-reitoria de Extensão em atividades realizadas na Escola “Osvaldo Martins” em Osvaldo Cruz, bem como, levando a proposta do “Projeto de Vida” que é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, todavia, nesta etapa teve o apoio e execução da Equipe da ProExt-Pró-reitoria de Extensão da UniFai.

A programação ocorreu no período da manhã desta sexta-feira, 12, sob a coordenação da professora Tamires Cristina Polli e tendo como objetivo a divulgação dos seguintes Cursos nesta etapa: Biologia, Direito, Farmácia e Odontologia da instituição.

Cursos e docentes

A proposta esteve pautada pelo “bate papo” com os/as alunos/as da Escola, tendo em vista que a divulgação deve ser constante em atividades pedagógicas, assim, participaram destas conversas com os/as alunos/as do “Osvaldo Martins”, os professores/as, a saber: Prof. Me. Igor Terraz Pinto (Direito); Profa. Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula (Odontologia); Prof. Me. Valter Dias (Farmácia) e Profa. Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli (Biomedicina).

Também, faz-se necessário destacar que o “Projeto de Vida” busca marcar presença nestas atividades visando “ser” e não apenas “estar” no cenário pedagógico das Escolas estaduais, desta forma, as atividades desenvolvidas pela ProExt vem de encontro com tais parcerias para o desenvolvimento interdisciplinar que é proporcionado pelos diversos Cursos da UniFai.

Bate papo entre alunos/as e professores/as

De acordo com a Profa. Dra. Liliana Tóffoli, Pró-reitora de Extensão, tais ações são necessárias para a divulgação dos diversos Cursos oferecidos pela UniFai, todavia, ao levar os docentes responsáveis pelos respectivos Cursos, pode-se projetar melhor cada proposta acadêmica na perspectiva pedagógica nas áreas da Saúde, Humanas, Exatas e Agrárias.

Foram momentos de confraternização entre os participantes que marcaram presença neste “bate papo” entre professores/as, alunos/as e convidados/as nesta manhã de sexta-feira, 12, na Escola “Osvaldo Martins”, haja vista a proposta do “Projeto de Vida”.

Ainda, a troca de experiências entre todos/as que participaram deste diálogo foi à marca registrada para aqueles momentos de dúvidas e incertezas para os/as estudantes, entretanto, torna-se fundamental que a UniFAI continue marcando presença nestas ações em nível regional, pois, torna-se fundamental avançar para consolidar a marca institucional na promoção dos Cursos.